Udine, su Telefriuli il primo confronto tra Fontanini e De Toni

Elezioni comunali di Udine, Telefriuli propone questa sera il primo confronto pubblico tra Pietro Fontanini e Alberto Felice De Toni. I candidati del centrodestra e del centrosinistra, che il 2 e 3 aprile si sfideranno alle urne assieme ad altri tre aspiranti sindaco, saranno protagonisti della puntata di questa sera della trasmissione Elettroshock, condotta da Alessandra Salvatori, in diretta alle 21.

Il faccia a faccia tra il primo cittadino uscente e l’ex rettore dell’Università di Udine è solo il primo dei dibattiti organizzati dall’emittente in vista delle elezioni comunali e regionali. Dai progetti per il rilancio del capoluogo friulano in chiave regionale fino alle politiche di welfare immaginate per far fronte alle nuove fragilità sociali, Fontanini e De Toni inizieranno il confronto sui contenuti e le proposte per la città, entrando nel vivo della campagna elettorale negli studi di Telefriuli, in diretta.

I telespettatori avranno la possibilità di partecipare al dibattito, inviando considerazioni e domande da rivolgere ai candidati, attraverso sms e messaggi whatsapp da inviare al numero 3459956897.

Il faccia a faccia tra Fontanini e De Toni segue di pochi giorni l’annuncio da parte di Enrico Bertossi che la ‘sua’ Prima Udine non correrà alle prossime elezioni. Ieri, poi, c’è stata la presentazione ufficiale del quinto candidato sindaco, Mauro Tonino, per il Blocco civico. Oltre a loro mirano alla poltrona di sindaco anche Stefano Salmè, sostenuto da Io amo Udine-Liberi elettori, che ha riunito attorno al proprio nome le anime ‘antisistema’, e Ivano Marchiol, espressione del Movimento 5 Stelle e delle forze di sinistra che non sostengono De Toni.

A poco più di due mesi dalla chiamata alle urne, il clima si scalda. E Telefriuli c’è, con lo spirito di servizio per il territorio e le sue comunità che contraddistingue l’emittente.