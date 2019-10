Udine vara il nuovo piano per la videosorveglianza

Udine vara il nuovo piano per la sicurezza. Via libera dalla Giunta comunale all'utilizzo del finanziamento regionale da 172mila euro: 62mila andranno ai privati, mentre gli altri 110mila a imprese e professionisti che installeranno o amplieranno i sistemi di videosorveglianza e sicurezza.

Come spiega l'assessore comunale Alessandro Ciani, "l'obiettivo di questo bando per la concessione di contributi per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza in abitazioni private o attività professionali, produttive, commerciali o industriali, è sostenere chi investe e, soprattutto, chi lo fa nel centro storico, un'area che negli ultimi mesi è stata teatro di situazione preoccupanti e delicate".

Ciani ricorda che i soldi a disposizione, rispetto a quanto disposto dalla Giunta Serracchiani, "sono quadruplicati per il nostro comune e siamo i primi in Fvg a varare il bando per l'utilizzo del fondo, con l'importante innovazione che, oltre ai privati, interesserà anche le imprese. La Regione, infatti, ha consentito da quest'anno di dare il finanziamento a soggetti diversi dalle persone fisiche e noi abbiamo scelto gli imprenditori".

"Il requisito minimo per la partecipazione dei privati, come stabilito dalla norma regionale, sono i cinque anni di residenza in Fvg", ricorda Ciani. "Sarà, quindi, in cima alla graduatoria chi risiede da più tempo nel comune. Per le aziende, invece, premieremo quelle insediate nel centro storico e chi installa ex novo un impianto di videosorveglianza".