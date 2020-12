Udine vara il tavolo del Sistema di Gestione Energia

La Giunta ha approvato la nomina dei rappresentanti dell’Alta Direzione e del Gruppo di Lavoro Tecnico del Sistema di Gestione Energia finalizzato al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni nell’ambito del progetto “Compete for SECAP” finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma “Horizon 2020”.

Nell’ambito dell’Alta Direzione, che rappresenta la componente politica del Sistema di Gestione Energia, sono stati nominati il Sindaco Pietro Fontanini, il Vicesindaco Loris Michelini e l’Assessore all’ambiente Silvana Olivotto; per la parte tecnica, sono stati nominati l’Arch. Damiano Scapin, Dirigente del Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana, Giovanna Merighi e Carlo Fioritto, rappresentanti Servizio Amm.vo Appalti/U.O. Impianti e Governo Energ. Infr, Gaetano Maresca e Giuliana Bosco, rappresentanti Servizio Infrastrutture 2 e Cristina Croppo, rappresentante U. Org. Mobilità.

Il Sistema di gestione dell’Energia si pone come obiettivi la riduzione delle emissioni di “gas serra” per il contenimento del riscaldamento globale, l’impulso all’economica circolare, l’attivazione di percorsi di adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio comunale progettando interventi e stimolando investimenti da parte di privati, l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’introduzione di incentivi per la costruzione di edifici a energia “quasi zero” e la ristrutturazione delle vecchie abitazioni, la promozione della mobilità sostenibile attraverso i piani del traffico, il servizio di “car sharing”, il Trasporto Pubblico e l’uso della bicicletta, estendendo la rete delle piste ciclabili, aumentando il numero dei “posti bici” in città e ridefinendo linee e percorsi del TPL.

Saranno inoltre completati i progetti di manutenzione per la sicurezza e il miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture scolastiche e degli impianti sportivi minori, sarà favorito il benessere dei cittadini con iniziative a favore di stili di vita attivi, sia dal punto di vista fisico che sociale, con attenzione all'ambiente e all'alimentazione, verrà progressivamente ridotto l’impatto ambientale e migliorate le prestazioni ambientali ed energetiche nelle attività amministrative e della comunità nel territorio.

“Con la creazione di questa struttura - ha commentato l’Assessore Olivotto - avremo uno strumento in più non solo per realizzare quanto previsto dal programma “Horizon 2020” e dai Patti dei Sindaci cui questa Amministrazione aderisce con convinzione ma anche per mantenere fede all’impegno che abbiamo preso di fronte ai cittadini di rendere la nostra città un modello di sostenibilità e di attenzione all’ambiente”.