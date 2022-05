Udine vara un piano per eliminare le barriere architettoniche

La Giunta di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo pari a 1,5 milioni di euro, per l’abbattimento delle barriere architettoniche in ambito stradale.

“L’opera - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini - può essere considerata una sorta di progetto pilota per il Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, attualmente in fase di redazione. Sia i criteri di analisi delle criticità, che il Comune ha mappato con l’aiuto della nostra Università, sia i principi sottesi alle proposte operative di intervento sono infatti coerenti con il Piano con il quale andremo a rendere Udine un modello di accessibilità, nel rispetto delle disposizioni di legge e in coerenza con l’idea che la nostra Amministrazione ha della città e con la convinzione che quello alla mobilità in autonomia sia uno dei diritti fondamentali del cittadino”.

L’intervento riguarderà i percorsi di collegamento tra via San Valentino (da via Gen. Caneva all’ingresso al Distretto sanitario), via Generale Caneva (attraversamento antistante il Teatro Nuovo G. da Udine), via Bersaglio (attraversamento alle estremità e intero lato ovest), via Pracchiuso (attraversamento verso piazzale Oberdan), piazzale Oberdan, Parco della Rimembranza, via Diaz (attraversamento verso Parco della Rimembranza). Saranno inoltre sistemate via Zanon (attraversamento pedonale e percorso di collegamento con piazza Matteotti), piazza Patriarcato (attraversamenti pedonali e percorsi di collegamento a parcheggi e fermate trasporto pubblico), viale Tullio (attraversamento pedonale, percorso e parcheggi riservati presso la farmacia), via Santa Chiara (attraversamento pedonale ed area antistante all'ingresso dell'istituto scolastico Uccellis e attraversamento pedonale in corrispondenza di via Gemona, via Zanon (marciapiedi lato ovest), via Gorghi (area comprendente gli attraversamenti pedonali presso l’incrocio con via Aquileia, gli attraversamenti pedonali presso l’incrocio con via Carducci e gli attraversamenti pedonali presso l’incrocio con via Dante).

“Per la realizzazione di questo intervento - ha concluso Il Vicesindaco - abbiamo presentato istanza di contributo per 1,425 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, alla Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero dell’Interno. Desidero ringraziare gli uffici per il loro impegno nel definire nel merito interventi importanti come questo ma anche per la loro capacità di intercettare i molti finanziamenti oggi messi a disposizione dei Comuni dall’Esecutivo nazionale”.