Udine, via libera al rimpasto di Giunta

Oggi a Udine si sono riuniti i responsabili dei partiti che sorreggono l’attuale Giunta Comunale, alla presenza del governatore Fvg Massimiliano Fedriga. “Le forze politiche hanno concordato d’intensificare ancora di più l’azione congiunta della maggioranza”, trapela nella nota ufficiale.

La decisione principale, però, ha riguardato il nuovo assetto della squadra, con la redistribuzione di alcune deleghe e la sostituzione di due assessori. Per il momento, si sa per certo che a entrare nel team del Sindaco Pietro Fontanini saranno Giulia Manzan e Antonio Falcone, al posto di Paolo Pizzocaro e Daniela Perissutti.

Da tempo i rumor parlavano di un rimpasto che, dopo il vertice odierno, sarà ufficializzato la prossima settimana, alla vigilia della convocazione della prossima seduta di Giunta, martedì 26 novembre.

“Il grande cambio di passo che ha avuto l’Amministrazione deve essere comunicato con maggior forza ai cittadini in quanto è dovere delle forze politiche far conoscere alla popolazione le importanti azioni intraprese che, tra gli altri risultati, hanno portato Udine a essere una tra le città più vivibili, come certificato dalle recenti classifiche nazionali”, si legge ancora nella nota del Comune.

“I partecipanti all’incontro hanno sottolineato il fatto che governare Udine dopo un ventennio di sinistra è un’azione non sempre facile e la compattezza della maggioranza di centrodestra è un passaggio imprescindibile affinché si possano mantenere gli impegni presi con i cittadini di quella che deve tornare ad essere la Capitale del Friuli”.

In attesa che Fontanini ufficializzi la nuova Giunta, non si fanno aspettare le repliche dell'opposizione: “Un sindaco dovrebbe parlare con il presidente della Regione sulle priorità della città e del territorio. Invece, Fontanini chiede aiuto ai big regionali per spartire poltrone e tenere in piedi una maggioranza rassegnata e senza idee, che dimostra quotidianamente di navigare a vista". Lo afferma il capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Udine Alessandro Venanzi, commentando l'ufficializzazione del rimpasto, alla presenza del presidente Fvg Fedriga e dei vertici del centrodestra regionale.

Per Venanzi "Fontanini si è arreso e ha chiamato i soccorsi da fuori per mettere ordine nell'amministrazione di casa nostra. Il sindaco e la sua maggioranza sono sempre più lontani dai cittadini e dai loro problemi. Puntano alla mera sopravvivenza politica, senza l'ambizione di lasciare un segno positivo, senza l'orgoglio di esercitare il ruolo di un capoluogo".

"Udine era chiamata ad affrontare le sfide del futuro e la Lega - indica Venanzi - vuole farne un borgo chiuso e sottomesso: un triste spettacolo che non deve avere repliche".