Ue, fondo aggiuntivo per il settore vitivinicolo

“È urgente e necessaria l’istituzione di uno specifico fondo per il finanziamento ed il supporto al settore vitivinicolo europeo in seguito alle perdite causate dalla grave emergenze da Covid-19”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, annunciando di aver presentato insieme al suo capodelegazione, Marco Campomenosi, una proposta di risoluzione in tal senso.

“Su una manovra da 3 miliardi, è assurdo pensare di riservare solo 80 milioni di euro per l’intero settore primario, praticamente ad ogni imprenditore agricolo europeo spetterebbero 7 euro. Abbiamo invitato – spiega Lizzi - la Commissione ad istituire un fondo aggiuntivo, oltre a quello già previsto dalla PAC, dedicato a finanziare direttamente le imprese vinicole, senza gravare ulteriormente sulla contribuzione degli Stati Membri e ad applicare il Regolamento UE n. 1308 del 2013 che prevede la cosiddetta pianificazione della produzione temporanea, al fine di attuare pratiche di ‘green harvesting’ così da contenere la vendemmia 2020 e riequilibrare il mercato”.

“Secondo i dati forniti dalle Associazioni di categoria –continua l’europarlamentare friulana- ad inizio aprile le perdite del settore vinicolo europeo ammontavano fino all’80% e la chiusura del settore Horeca, a seguito delle misure di contenimento adottate dagli Stati membri per contrastare la pandemia causata dal Covid-19, ha aggravato ulteriormente la situazione soprattutto per le piccole - medie imprese vitivinicole”.

“Lo stesso Regolamento prevede la possibilità di co-finanziare, tramite fondi europei aggiuntivi, i pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi”, conclude Lizzi.