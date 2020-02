Ue, Lizzi entra in Commissione Agricoltura

“Ringrazio la Lega per questa importante opportunità data al Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una nomina che fortifica il legame con un territorio la cui vocazione agricola è certamente economica, ma anche sociale e culturale”. E’ il commento dell’europarlamentare friulana eletta nelle file della Lega, Elena Lizzi, scelta quale componente della Commissione Agri, Agricoltura e sviluppo rurale, a seguito della Brexit.

“Il mio impegno a Bruxelles – continua Lizzi - parte proprio dal Fvg che mi ha dato l’opportunità di rappresentarlo in Parlamento europeo, anche per tutelare e valorizzare la nostra identità e la specialità della Regione. La nomina in Commissione agricoltura mi darà l’opportunità di essere ancora più funzionale alle istanze del territorio regionale”.

Lizzi oltre a essere componente della Commissione Agri, è anche componente delle Commissioni Empl e Itre che si occupano rispettivamente di occupazione e affari sociali e industria, ricerca ed energia, per le quali segue importanti dossier.