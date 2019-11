Ue, ostacoli al libero mercato del legno

Gli ostacoli introdotti dalla Germania all’interno del mercato comunitario del legno sono oggetto un’interrogazione alla Commissione europea presentata dall’europarlamentare friulana Elena Lizzi (Lega Id). La questione era stata sollevata recentemente dal presidente dell’European Panel Federation (EPF), l’organizzazione europea di rappresentanza dei produttori di pannelli, il friulano Paolo Fantoni.

“L’Unione Europea – spiega ora Lizzi (nella foto) - deve far rispettare anche alla Germania i parametri di formaldeide nei pannelli utilizzati nell’arredamento, nelle costruzioni, negli imballaggi e in molti altri settori. La Germania promuove, unilateralmente e infrangendo le basi giuridiche comuni, regole più restrittive e metodi di test diversi che limiteranno la libera concorrenza all’interno del mercato unico e metteranno in difficoltà anche gli imprenditori italiani del mondo del legno. Nello specifico, il Regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) consente di produrre e consumare lo stesso prodotto in 28 Stati membri e tale armonizzazione, che ha permesso a 500 milioni di cittadini europei un complessivo beneficio, oggi è minacciata dalla frammentazione causata dalle nuove norme e dai metodi di verifica tedeschi sui prodotti in legno”.

“Infatti – continua Lizzi - ma solo in Germania l'industria dei pannelli di legno affronterà dal 27 dicembre del 2019 la sfida dei nuovi requisiti Volatile Organic Compounds (Voc) e dal primo gennaio 2020 i requisiti sulle emissioni di formaldeide. L'industria è supportata dalla Commissione europea in materia di Voc; infatti un parere dettagliato firmato dal Commissario Bienkowska in proposito afferma la necessità di rispettare il Cpr. Tuttavia, la Germania non adegua il MVVTB 2019/1, incorrendo in possibili cause giudiziarie”.

“Nel caso delle emissioni, invece, la modifica tecnica al regolamento sui prodotti da costruzione è stata introdotta unilateralmente e quindi può essere contestata. La Commissione europea deve agire direttamente per evitare ostacoli agli scambi di mobili e pannelli all'interno dell’Unione europea”, conclude Lizzi.

Lizzi chiede alla Commissione europea se intenda “agire contro tali esempi di frammentazione che minacciano il mercato unico e chiedere di conseguenza alla Germania di adeguare il proprio modello proposto per le norme tecniche di costruzione, MVVTB 2019/1”.