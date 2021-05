Ufficiale, da lunedì 31 maggio il Fvg entra in zona bianca

Da lunedì 31 maggio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. E' quanto prevede la nuova ordinanza che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata.

Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,72 (con una range 0,65- 0,78) rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. In diminuzione anche l'incidenza: nel periodo di riferimento (21-27 maggio), è di 47 casi ogni centomila abitanti, mentre sette giorni fa era a 66.

Tutte le Regioni sono classificate a rischio basso e hanno un Rt medio inferiore a 1. Continua il miglioramento dei ricoveri Covid nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. I pazienti in terapia intensiva sono al 15%, quelli negli altri reparti al 14%.

Cosa cambierà? In base all’intesa raggiunta da Governo e Regioni e siglata proprio dal Presidente Massimiliano Fedriga, fermi restando i criteri base della prevenzione - mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi -, non ci sarà più alcun 'coprifuoco' e si potranno anticipare le riaperture delle attività economiche e sociali previste tra metà giugno e luglio.

Sarà possibile, come previsto dal calendario, consumare cibi e bevande all’interno dei locali. Accanto alle palestre (per cui, al momento, non è prevista la possibilità di fare la doccia) potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere. Ok anche a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, parchi tematici e di divertimento, attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi.

Via libera anche al settore wedding: sarà possibile, quindi, anticipare le feste e i ricevimenti per cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.

L'unico settore che, per il momento, resta sospeso è quello legato alle attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso, per il quale le Regioni avevano proposto di valutare un'apertura a luglio, sempre utilizzando il sistema del green pass. Un'altra ipotesi allo studio è quella di consentire la riapertura dei locali ma solo in modalità 'bar/ristorante', quindi consentendo la somministrazione di cibi e bevande, ma non l'attività in pista.

Il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 65/2021.