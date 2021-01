Ufficiale, l'Europa colora il Fvg di 'rosso scuro'

Mentre si attende il report della cabina di regia per conoscere la fascia di rischio nazionale, per il Fvg arriva la conferma ufficiale di una 'bocciatura' europea.

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), infatti, ha pubblicato la nuova mappa Covid continentale che, come emerso nei giorni scorsi, vede colorate di rosso scuro Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano.

La cartina si basa sulla proposta presentata dalla Commissione europea martedì, nel corso della conferenza stampa con le misure per evitare la chiusura delle frontiere interne, ma al tempo stesso prevenire la circolazione del virus, in particolare delle 'varianti'.

L'idea è quella di limitare tutti i viaggi non essenziali finché i numeri dell'emergenza non saranno maggiormente sotto controllo. Un 'suggerimento' che riguarderà soprattutto le zone 'rosso scuro', per le quali sarebbe obbligatorio un test negativo in partenza e un periodo di quarantena all'arrivo, mentre per il rientro nello Stato di residenza potrebbe essere sufficiente un test all'arrivo.

Le indicazioni non si dovrebbero applicare ai transfrontalieri, che per lavoro o motivi di famiglia passano i confini molto spesso, e ai lavoratori del settore dei trasporti.

L'IRA DI FEDRIGA. "È vergognoso che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) abbia oggi aggiornato la mappa dei contagi da Covid-19 in Europa, collocando Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna fra le aree in rosso scuro. Si tratta di Regioni che in Italia non sono mai state nemmeno in zona rossa. Chiediamo al Governo di intervenire subito a livello europeo per chiedere la correzione di questa mappatura che, prendendo in considerazione un unico parametro, penalizza esclusivamente chi è in grado di fare molti tamponi".

Questo l'intervento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in chiusura dell'odierna seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "Questo meccanismo di valutazione della diffusione della pandemia produce danni gravissimi all'immagine dell'intero Nord Est con pesanti ripercussioni in particolare sul nostro comparto turistico".

"Non possiamo accettare una mappatura che non si poggi su dati scientifici condivisi. Per questo - ha concluso Fedriga - chiediamo all'esecutivo nazionale di agire immediatamente in difesa delle Regioni italiane".

I COMMENTI. “La Commissione europea deve garantire la non discriminazione delle Regioni, soprattutto di quelle considerate virtuose in termini di numero di tamponi eseguiti, e che si impegnano più di altre nello screening di massa della popolazione, come il Friuli Venezia Giulia”. Lo chiede in un’interrogazione urgente alla Commissione europea l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi, ribadendo come “le modalità di tracciamento, monitoraggio e rilevazione dei dati dovrebbero essere omogenei in tutti i territori europei”.

“Il parametro che la Commissione suggerisce è l’identificazione di 500 casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. In Italia - continua l’europarlamentare friulana - il parametro raccomandato non è tenuto in considerazione per decidere il colore delle regioni, poiché penalizzerebbe i territori che fanno un maggior numero di test diagnostici. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana che, in proporzione, fa più tamponi molecolari, ritenuti più affidabili secondo gli esperti”.

Lizzi chiede anche “quale sia il numero di riferimento di test per 100.000 abitanti effettuati negli ultimi 14 giorni, il cui tasso di positività attestante 500 nuovi casi postivi ogni 100.000 abitanti, che delimita una regione in zona rosso scuro”.

“Altro che allarmismo ingiustificato: l’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato la nuova mappa del rischio Covid nelle regioni dei Paesi dell’Ue e dello Spazio economico europeo, seguendo i parametri elaborati dalla Commissione su richiesta dei governi, compreso quello italiano", commenta Rosanna Conte, eurodeputata della Lega.

"Ebbene, in base a questi nuovi parametri, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Bolzano sono tra le aree indicate dal colore rosso scuro, ossia quelle considerate più a rischio. E quindi da colpire con misure ancora più restrittive. Già, perché nelle sue nuove raccomandazioni, Bruxelles chiede che queste zone vengano di fatto isolate dal resto dell’Europa, facendo scattare nuove chiusure di negozi e imprese, e vietando i viaggi non essenziali. Chi dall’estero o dal resto d’Italia vorrà recarsi a Venezia, sulle Alpi friulane o sugli Appennini emiliani, potrà farlo a patto che quando torni a casa si sottoponga a una quarantena di almeno una settimana. E’ chiaro che in questo modo verrà tolto ai nostri operatori turistici quel minimo di ossigeno che poteva arrivare tra febbraio e inizio aprile. Come è evidente che tali misure colpiranno l’export di una delle aree più produttive del Paese. Circa 11 milioni di italiani rischiano di pagare caro l’ultimo fallimento europeo del governo Conte”, conclude Rosanna Conte.