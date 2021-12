Ulteriori 1,4 milioni per la promozione all'estero

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha approvato il riparto su base provinciale da 1.420.000 euro stanziati con l'Assestamento bis 2021, destinati alla concessione di contributi alle piccole e medie imprese tramite lo scorrimento delle graduatorie delle domande concernenti la realizzazione di programmi pluriennali di promozione all'estero.

Gli importi del riparto assegnano al territorio di Udine 684.124,87 euro; a quello di Pordenone 374.057 euro; a quello di Trieste 223.945,93 euro e a quello di Gorizia 137.872,19. Con queste ulteriori risorse, che saranno trasferite alle Camere di commercio quali soggetti delegati alla gestione delle domande, lo stanziamento complessivo aumenta a 7.432.140 euro e consente di finanziare circa il 68,4% delle domande ammesse in graduatoria (91 domande delle 133 ammesse in graduatoria).

In particolare, nel territorio di Pordenone con il presente stanziamento sarà possibile finanziare ulteriori 6 domande; in quello di Udine l'incremento sarà di 11 domande, in quello di Gorizia di 3 e in quello di Trieste di 2.