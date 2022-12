Ultime giornate per il programma di formazione Aiccre

Doppio appuntamento in queste ore al castello di Spessa di Capriva del Friuli per Aiccre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa: tra domani e sabato si concluderanno infatti le lezioni di Lap, il Leadership Acadamey Programe.

Si tratta di un programma formativo per amministratori locali che il Consiglio d’Europa ha fatto sbarcare in anteprima nazionale in Friuli Venezia Giulia proprio grazie all’intermediazione di Aiccre e di Isig, l’istituto di sociologia di Gorizia.

Un gruppo di 25 tra sindaci, assessori e consiglieri provenienti da ogni angolo della regione sta seguendo un articolato seminario teorico e pratico sulla gestione della cosa pubblica e, in particolare, sul miglioramento delle buone pratiche amministrative.

“Un’altra eccezionale occasione per il Friuli Venezia Giulia per diventare banco di prova a livello internazionale dopo che nel 2021 il Consiglio d’Europa ci aveva già scelti, primi in Italia, per Eloge, un’ulteriore iniziativa dedicata agli amministratori locali”, ha spiegato al proposito il presidente del sodalizio Franco Brussa.

I lavori conclusivi di Lap saranno affidati al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin. Sabato mattina spetterà a Zanin consegnare ai partecipanti gli attestati finali nella splendida cornice della Sala degli specchi del maniero. Il secondo appuntamento per Aiccre è invece la convocazione del proprio direttivo in occasione della cerimonia di dopodomani.

“Chiudiamo un’annata straordinaria, con la ripresa di tutte le attività di supporto logistico e finanziario a fianco di Comuni e scuole”, ha detto Brussa ricordando il ruolo di Aiccre nella promozione della cultura europeista.