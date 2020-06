Un’Europa delle regioni a 'I giovedì del Patto'

L’11 giugno “I giovedì del Patto” ospiteranno Lorena López de Lacalle, presidente dell’EFA – European Free Alliance, il gruppo politico che riunisce nel Parlamento europeo esponenti di regioni e territori che si battono contro i governi centrali per garantire il riconoscimento dei loro diritti, primo tra tutti quello per l’autodeterminazione, e Alessandro Ambrosino, dottorando al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra.

Il sesto appuntamento della serie di eventi online settimanali organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19 sarà l’occasione per parlare di un’altra Europa, un’Europa delle regioni, dei territori, dei popoli, più coesa e solidale. Diretta alle 21 sulla pagina Facebook del Patto per l’Autonomia.