"Un anno a tasse zero per salvare l'economia, non vedo alternative". E' quanto ha proposto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo in diretta a SkyTg24. La ricetta servirebbe "non solo per l'economia reale - ha proseguito - ma anche per lo Stato, altrimenti quando si riparte non abbiamo più le imprese e non riparte più nulla". "E' basilare fare sopravvivere l'economia reale perché poi possa ripartire. Se noi ammazziamo il nostro sistema produttivo vuol dire che annulliamo anche le entrate che lo Stato ha per garantire i diritti essenziali tra cui quello della salute".

"O ci mettiamo in testa - ha aggiunto - che in questo momento bisogna investire nel nostro sistema produttivo risorse importantissime che mai la storia di questo Paese ha visto, e penso che sia un problema di carattere europeo non soltanto italiano, oppure la crisi sanitaria si trasformerà in una crisi economica da cui non saremo in grado di risollevarci".