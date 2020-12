Un anno di Consiglio, il punto dei vicepresidenti

"Il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione italiana per risorse economiche concesse all'economia in difficoltà. Quindi, la prima Regione a livello nazionale in quanto a ristori: un segnale davvero importante". Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale Fvg, Stefano Mazzolini (Lega), a margine della conferenza stampa di fine anno tenuta dal presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, che ha presentato il bilancio dell'attività 2020 dell'Aula e di tutti gli organi consiliari.

"Il Cr Fvg, attraverso l'ultimoa Stabilità seguita all'Assestamento di luglio e al mini Assestamento autunnale - ha aggiunto Mazzolini - è riuscito a fornire risposte concrete ai cittadini attraverso investimenti importanti. Abbiamo fatto capire la vicinanza della Regione al sistema economico, ma è chiaro che ora un impegno importante spetta al Governo, chiamato a preoccuparsi meno di biciclette elettriche banchi con le rotelle e più di economia al tracollo".

"Archiviamo un anno complesso a causa del Covid - ha concluso l'esponente leghista - durante il quale si è operato per contrastare tutte le problematiche connesse all'emergenza. L'ultimo bilancio votato dal Consiglio, e lo sottolineo anche come consigliere regionale, ha portato investimenti per 350 milioni di euro dedicati a punti precisi per supportare la montagna, il mare e le città storiche. Un esempio è costituito da rifacimenti come quello della Terrazza a Mare di Lignano, svolta importante per il turismo estivo della nostra regione. Quindi, un Cr attento e vicino alle esigenze del cittadino".

"La principale soddisfazione dopo questo complesso anno di lavoro - ha commentato nella stessa sede l'altro vicepresidente dell'Aula, Francesco Russo (Pd) - è rivolta al fatto che il Consiglio regionale ha saputo mantenere viva la propria attività, dimostrandosi propositivo e vicino ai cittadini. Ognuno ha fatto la sua parte e anche la scelta di confermare le nostre riunioni in presenza ha significato una concreta vicinanza nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che in questi mesi hanno fatto più fatica".

"Il mio auspicio per il 2021 è che, dopo questa disponibilità da parte del Cr molto spesso tradotta in atti bipartisan caratterizzati da una grande attenzione nei confronti del mondo della sanità, si riesca a fare anche di più, perché al mondo economico sono mancate alcune risposte concrete. Un secondo auspicio - ha proseguito l'esponente dem - è che ci sia una maggiore collaborazione anche con la Giunta, perché questi sono i momenti in cui le parole Maggioranza e Opposizione perdono di senso, mentre cittadini ed elettori si aspettano che si lavori tutti insieme in maniera trasversale. Modalità che, forse, è un po' mancata nei confronti delle disponibilità a collaborare che arrivavano dal Consiglio".

"L'augurio finale - ha chiosato Russo - è che questo Natale assai particolare, per credenti e non credenti, diventi un'occasione per scoprire i valori della vicinanza, della riflessione, della condivisione, della fraternità e dell'attenzione verso l'altro che negli anni scorsi, quando tutto andava bene, magari si perdevano sotto espressioni più legate ai momenti di festa".