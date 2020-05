Un Camper dell’ascolto per le famiglie

"Il Covid-19 non è solo un nemico invisibile, ma una finestra verso il futuro. La fase due non dovrà essere solo una fase di rinascita ma un'opportunità, una possibilità per ognuno di noi per poter affrontare nuove eventuali emergenze. Saranno necessarie, quindi, prudenza e responsabilità. Sarà compito delle istituzioni presidiare il territorio al fine di scongiurare il ripristino di ulteriori disposizioni restrittive della libertà personale in caso di recrudescenza della diffusione del virus". Il consigliere comunale Lorenzo Patti Capogruppo della Civica SiAmo Udine, afferma inoltre che "questa pandemia ha turbato l’esistenza di tutti i cittadini udinesi costringendoli a dover modificare drasticamente le proprie abitudini e il proprio stile di vita con l'isolamento domiciliare".

La Civica di SiAmo Udine propone di istituire a favore delle famiglie e dei cittadini un “Camper dell’ascolto” con l'obiettivo in questa fase pandemica e post pandemica di favorire l'interazione tra i servizi sociali del Comune e i cittadini.

"A tale unità mobile o infopoint", dichiara Patti, "dovrebbe essere affidata una doppia funzione: far conoscere all’amministrazione comunale le esigenze dei cittadini e rappresentare un centro dell’orientamento e di supporto alla persona. Saranna distribuiti in forma libera questionari anonimi per poter evidenziare le criticità sul territorio, migliorando il dialogo e la partecipazione tra le istituzioni e i cittadini".

"L'Amministrazione deve adoperarsi con azioni sinergiche per mantenere vivo quel senso di fratellanza e comunità che Udine ha sempre posseduto e dimostrato", continua Patti. "Importante sarà l’attività di coordinamento tra la Regione, gli Organi Centrali e le Amministrazioni territoriali per poter garantire il più alto livello di sicurezza possibile e la prevenzione per un sollecito ritorno alla normalità, nonché servizi efficienti ed efficaci".

In relazione al tema della sicurezza nei centri estivi, SiAmo Udine interviene proponendo all'Amministrazione Comunale di Udine "importanti linee guida per avviare e gestire tale attività, che se non consentita potrebbe mettere in serie difficoltà molte famiglie di Udine. Dopo un'opportuna selezione da parte degli uffici tecnici, proponiamo di ampliare l'elenco delle scuole dove avviare il servizio, chiedendo la disponibilità e la collaborazione di tutte le strutture scolastiche private e degli istituti comprensivi che di fatto dispongono di spazi interni ed esterni ampi e sicuri".

"E' urgente l’organizzazione di un tavolo di confronto tra l'Amministrazione Comunale, le Aas e le Istituzioni scolastiche per avviare una preventiva sanificazione degli istituti scolastici", continua Patti. "La programmazione proposta per i centri estivi prevede un numero massimo di venti bambini. Ogni gruppo di cinque bambini sarà gestito da un animatore e da un preposto alla sicurezza; quest'ultimo sarà responsabile per tutto il ciclo del turno estivo del proprio gruppo, in modo da assicurare un rapporto tra due adulti con cinque bambini. Sarà compito dei competenti uffici comunali predisporre opportuni corsi di formazione e per ogni Istituto scolastico nominare un coordinatore".

"Il coordinatore, oltre alla misurazione della temperatura dei bambini all'ingresso dei rispettivi centri estivi, svolgerà le funzioni di manager della sicurezza, organizzando il team dei preposti alla sicurezza dei singoli gruppi di cinque bambini e monitorerà le relative attività e sanificare gli spazi che saranno utilizzati. I preposti alla sicurezza dei singoli gruppi dovranno garantire il rispetto delle dovute distanze di sicurezza, monitorare gli spostamenti e sorvegliare l'igiene personale dei singoli bambini durante le attività e la pausa pranzo".

"Per le attività di gioco negli spazi esterni si auspica l'uso di mascherine e guanti ma sarà compito degli educatori sportivi organizzare delle attività di gioco che non prevedano eccessivi contatti tra i bambini", conclude Patti.