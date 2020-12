"Per Forza Italia, realizzare un Centro di promozione della sicurezza sul lavoro, per riuscire a incidere sulla riduzione del numero e della gravità di infortuni e malattie professionali, è un obiettivo fondamentale. Il primo passo sarà uno studio di fattibilità: a redigerlo, con un contributo di 30 mila euro, grazie a un nostro emendamento alla legge di Stabilità 2021, sarà il neonato Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia, risultato della fusione tra i consorzi del Monfalconese e di Gorizia".



Lo annuncia, in una nota, il capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia, Giuseppe Nicoli, primo firmatario dell'emendamento in questione.



"La politica - osserva Nicoli - è ora impegnata a dare risposte all'emergenza Covid-19, ma non può tralasciare i problemi che, una volta terminata la pandemia, si riproporranno nella nostra società. Tra questi, c'è la piaga delle morti e degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Dobbiamo promuovere una cultura della sicurezza tra addetti e imprenditori".



"Dall'inizio di questa legislatura - ricorda il capogruppo - Forza Italia propone la costruzione di un Centro per la promozione della sicurezza, che possa fornire a lavoratori e imprenditori, grazie a simulacri installati in ampie superfici, tutte le conoscenze pratiche per prevenire incidenti, infortuni e malattie in qualsiasi ambiente di lavoro. Riteniamo che il Coseveg abbia le conoscenze adeguate per avviare la progettazione, partendo dallo studio di fattibilità, di un centro che possa avere respiro non soltanto regionale, ma anche interregionale e possa essere di riferimento internazionale guardando agli Stati vicini".

"Un'operazione - conclude Nicoli - che auspichiamo possa trovare adeguato finanziamento: un investimento sull'obiettivo zero infortuni qualificherebbe la nostra Regione come un esempio per la cultura della sicurezza sul lavoro".