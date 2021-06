Un incontro sul tema della comunità LGBTQIA+ ristretta

L’apertura della sezione gay nel carcere di Gorizia nel 2016 così come il suicidio di Dalila nel carcere maschile di Udine nel 2018, hanno acceso l’attenzione sulle condizioni delle persone LGBTQIA+ nei carceri del nostro territorio.

"Dopo questi avvenimenti e seguendo il filo segnato dal nostro moto #sconfiniamoidiritti, abbiamo pensato fosse imprescindibile dedicare un evento a questa parte della nostra comunità che vive confinata nei carceri della nostra Regione e nel resto del paese" dichiara il presidente di Fvg Pride, Nacho Quintana Vergara. "Non possiamo ignorare il fatto che certe situazioni si potevano e si possono evitare per il futuro, per questo abbiamo riscontrato la necessità di affrontare questo argomento e, in un'ottica propositiva, promuovere buone pratiche attraverso chi se ne occupa da anni e conosce approfonditamente questi argomenti".

"In questa ottica, abbiamo anche invitato il Garante regionale dei diritti della persona e all'amministrazione penitenziaria, convinti che i contenuti che saranno trattati devono essere di vitale interesse per entrambe le istituzioni nel tentativo di evitare che certe cose accadano di nuovo".

Per trattare questo argomento l'associazione conterà con la partecipazione di esperti in garanzie di diritti dal campo giuridico, come Elia De Caro, avvocato e difensore civico dell'associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale, al volontariato e al mondo associativo implicato nei progetti di all'interno dei carceri come Porpora Marcasciano, attivista e presidente onoraria del MIT (Movimento d'Identità Trans*) e alle istituzioni penitenziarie, come Enrico Sbriglia, ex provveditore dell'amministrazione penitenziaria di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e presidente onorario del CESP (Centro Europeo Studi Penitenziari). Modererà l'incontro Raffaella Cavallo, formatrice del Centro Solidarietá Giovani “G. Micesio” e co-fondatrice dell’associazione Dap - Diritti a prescindere.

L'appuntamento è per giovedì 17 giugno dalle 19 alle 21 in presenza presso Spazio Rosa (via Nicolò Bottacin 4) del Parco San Giovanni di Trieste. Per chi sarà impossibilitato sarà possibile seguire la diretta streaming dalla pagina FB e il canale youtube di FVG Pride.