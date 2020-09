Un marchio europeo per 20 Comuni virtuosi del Fvg

Un marchio d’eccellenza che premia i Comuni più virtuosi e ne certifica la qualità a livello internazionale: è questo Eloge, un’iniziativa del Consiglio d’Europa pronta a sbarcare per la prima volta in Italia attraverso 20 municipi della nostra regione. La prima fase riguarderà infatti solo il Friuli Venezia Giulia e sarà portata a termine da Aiccre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa guidata da Franco Brussa. Aiccre è stata, infatti, la prima ad ottenere l’accreditamento da parte del Consiglio e ora può aiutare, affiancare e sostenere la ventina di amministrazioni che vorranno fregiarsi del marchio.

Il riconoscimento formale di un ottimo grado di governance si basa su un decalogo di principi stilati dallo stesso organo internazionale e applicati ormai da un decennio in numerosi Paesi. In Italia non era stato ancora possibile attivare il progetto, utile a creare dei network transfrontalieri tra realtà locali.

Come si svilupperà Eloge di qui ai prossimi anni sarà al centro di una conferenza online promossa da Aiccre e da Isig, l’Istituto di sociologia internazionale di Gorizia. Il dibattito si terrà nella mattinata del 6 ottobre e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del governatore Massimiliano Fedriga, del suo collega dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. Al tavolo virtuale dei relatori si alterneranno alti funzionari del Consiglio d’Europa e docenti universitari con Daniele Del Bianco, direttore di Isig, a fare da moderatore. Le conclusioni e i saluti finali spetteranno a Brussa che sin dal momento della nomina a presidente del sodalizio regionale ha sostenuto con forza questo piano di investimenti.

Seguiranno vari mesi di intenso lavoro per i Comuni del Friuli Venezia Giulia che aderiranno al protocollo. Tra autovalutazioni, verifiche e modifiche interne allo scopo di adeguare i servizi e gli uffici, Aiccre e Isig fungeranno da guida per decine di sindaci e assessori ma anche dipendenti, collaboratori e dirigenti delle singole amministrazioni. Nel 2021 si svolgerà una cerimonia per l’assegnazione del certificato durante la quale centinaia di realtà del Vecchio continente si incontreranno per esporre la propria personale esperienza.

“Siamo pronti a una sfida senza precedenti, orgogliosi di essere i primi in Italia ad affrontare un cammino così importante per migliaia di cittadini e di loro rappresentanti istituzionali”, ha commentato Franco Brussa.