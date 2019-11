Un referendum per cambiare il nome di Ronchi dei Legionari

“In Macedonia, si è riuscito a cambiare il nome, non ad un Comune, ma ad una nazione intera. Ora si chiama Repubblica di Macedonia del Nord. Nel 2021, salvo anticipi, a Ronchi ci saranno le elezioni per il rinnovo del parlamentino locale. La prossima amministrazione sarà chiamata ad attraversare il centenario dell'attuale nome di Ronchi. Ronchi dei Legionari. Denominazione voluta dal fascismo, deliberata nel 1923 e decretata alla fine del 1925. Sarebbe opportuno arrivare a quel centenario con un nuovo corso politico che interrompa una volta per tutte quello sdoganamento, avvenuto anche in buona fede, ma grave dal punto di vista storico e politico, del dannunzianesimo con il quale, anche tra simbologie della Decima Mas, Federazioni nazionali Arditi, e casapoundisti, si celebra l'occupazione di terre altrui, cioè la marcia su Fiume che i fiumani vissero come uno dei periodi più bui della loro storia, con migliaia di croati costretti a fuggire dalle persecuzioni e violenze subite durante i 500 giorni dannunziani”.

A scriverci è Marco Barone, avvocato, blogger e componente del gruppo ‘Resistenza Storica’, nuovamente sul nome della cittadina bisiaca, Ronchi dei Legionari. “La democrazia è una cosa bella, meravigliosa, ma spesso cosa astratta soprattutto quando è ostile al sistema. Sarebbe importante che chi sarà chiamato/a a guidare Ronchi nel corso di quel centenario possa prendersi l'impegno di dare spazio ad un referendum consultivo per chiedere alla cittadinanza se vuole ancora che il proprio Comune continui a chiamarsi Ronchi dei Legionari, o che quel ‘dei Legionari’ venga cancellato. Ronchi ‘dei Legionari’, in sloveno viene chiamata solo Ronke, e in friulano Roncjis, anche se oggi è possibile notare un cartello stradale, tra Doberdò e Sagrado, che ben rappresenta la complessità del tutto. Si può leggere Ronchi dei Legionari, Ronke e Roncjis di Monfalcon, poichè in lingua friulana è rimasto il nome ante fascismo, ed in sloveno ‘dei Legionari’ non è contemplato. Come si dovrà chiamare Ronchi? Negli anni '20 quando era ancora Ronchi di Monfacone, negli atti ufficiali, timbri, libretti, veniva chiamata semplicemente Ronchi. Questo è il nome voluto dai ronchesi. Altre proposte furono Ronchi d'Isonzo, o la più attuale Ronchi dei Partigiani, che ha avuto forse più simpatie e apprezzamenti fuori dai confini di Ronchi, all'estero, in Italia, che nella stessa Ronchi. Spetterà al popolo la scelta, cosa che nel caso dell'imposizione ‘dei legionari’ non è avvenuta”.