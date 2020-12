Un sostegno alle attività economiche colpite dall’emergenza

Sostenere le attività economiche che hanno subito forti ripercussioni a causa dell’epidemia da Covid-19. E’ l’obiettivo che i Comuni di Cavazzo Carnico e Verzegnis intendono perseguire consentendo alle microimprese locali di accedere a contributi straordinari: l’iniziativa è finanziata in parte con fondi dei bilanci comunali riservati ad hoc per la specifica misura e, in parte, con risorse stanziate dal Consorzio Bim (Bacino Imbrifero Montano) derivanti dalle eccedenze degli importi già messi a disposizione per l’abbattimento della Tari. Ottomila 600 euro il budget complessivo per il Comune di Cavazzo Carnico, tredicimila 300 euro l’ammontare massimo concedibile per Verzegnis.



Sospensione dell’attività, sulla base del codice Ateco prevalente, in forza dei provvedimenti restrittivi emanati nel corso del tempo dalle autorità nazionali e regionali per contenere la diffusione del virus, il requisito principale per presentare la domanda di contributo. A questo criterio se ne aggiungono altri specifici che le amministrazioni comunali hanno indicato nei rispettivi avvisi pubblicati sui siti istituzionali www.comune.cavazzocarnico.ud.it e www.comune.verzegnis.ud.it.



La domanda compilata secondo la modulistica disponibile on line, dovrà essere presentatain una delle seguenti modalità: tramite pec (per Cavazzo: comune.cavazzocarnico@certgov.fvg.it , per Verzegnis: comune.verzegnis@certgov.fvg.it) oppure di persona previo appuntamento allo Sportello del Cittadino (a Cavazzo, in piazza dei Caduti 5; a Verzegnis in via Udine 2).Per chiarimenti e assistenza nella compilazione le attività interessate possono contattare l’ufficio Edilizia Privata al numero 0433.487914 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18.