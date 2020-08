Una mozione per sostenere l'istruzione parentale

"Nella rapidissima evoluzione della nostra società, anche a causa dell'emergenza epidemiologica, emerge con sempre più forza da parte di diverse famiglie, anche in Fvg, l'interesse per uno stile educativo diverso, l'istruzione parentale. E' una metodologia d'insegnamento poco nota, ma già prevista dalla normativa nazionale. Consiste in una forma d'istruzione impartita direttamente da uno dei genitori, da un componente della famiglia oppure attraverso dei piccoli gruppi gestiti da uno o più educatori", spiega il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“Quando si parla di scuola è necessario non solo discutere sui temi della sicurezza e della prevenzione nelle strutture scolastiche tradizionali, ma anche cercare di individuare soluzioni alternative, innovative e valide di sostegno a tutte le famiglie, che si adattino alle mutate condizioni professionali e sociali, prevedendo il coinvolgimento di una serie di attori secondo un'alleanza educativa, prevista anche dal Piano Scuola 2020 - 2021".

"Si pensi a quanti genitori in questo periodo hanno lavorato o stanno lavorando nella modalità di smart working oppure a quanti oggi sono condizionati da altre situazioni intra-familiari particolarmente delicate. Perché, quindi, non prevedere alla luce di queste situazioni misure di sostegno all’istruzione parentale, che andrebbero a integrare e non certo a sostituire il ruolo fondamentale della scuola pubblica, gratuita e universale, ineliminabile luogo privilegiato di socializzazione e costruzione di cittadinanza?”, prosegue Honsell.

“È per questo motivo che ho depositato una mozione volta a impegnare la giunta a prevedere specifiche forme di contributi alle famiglie che si avvalgono di tale tipologia d’istruzione; favorire la diffusione, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, della cultura dell’istruzione parentale come forma di sussidiarietà orizzontale; favorire la circolazione e la condivisione di esperienze e competenze comuni sulla materia e favorire con agevolazioni la strutturazione di reti associative di formatori e docenti esperti", conclude Honsell.