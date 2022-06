Una piattaforma che guarda alle città del futuro

Progettazione e infrastrutture, sostenibilità ambientale e energetica, innovazione digitale e tecnologica, qualità delle imprese e della filiera dei materiali, occupazione e qualità della vita. Sono le tematiche affrontate nel pomeriggio di ieri nella Sala Xenia nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Cgil Trieste, Fillea, Spi e Sunia dedicata alla presentazione della piattaforma sulla rigenerazione urbana.

La discussione è stata introdotta dai segretari Massimo Marega (Fillea), Adriano Sincovich (Spi), Renato Kneipp (Sunia) e conclusa da Michele Piga (Cgil). Sono intervenuti numerosi esponenti del mondo politico, economico e sociale cittadino. Presenti i vertici del CNA (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), i rappresentanti di diverse forze politiche: Adesso Trieste, Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Punto Franco, Articolo 1, e realtà sociali: Legambiente, Associazione Zeno, Comitato in Difesa della Pineta di Cattinara, Comitato No Ovovia.

L’evento rappresenta l’avvio a Trieste di un processo di confronto lanciato a livello nazionale dalla Fillea con la fondazione dell’associazione tematica “Nuove Ri-Generazioni”. Per quanto riguarda il contesto del capoluogo giuliano, i relatori e i partecipanti hanno posto l’accento sulla scarsa lungimiranza della quasi totalità delle operazioni inerenti all’urbanistica e alla viabilità da parte dell’amministrazione locale, con riferimento particolare alla questione dell’ovovia e della pineta di Cattinara.

La piattaforma Nuove Ri-Generazioni è nata con l’obiettivo di ripensare le città del futuro tenendo conto delle rinnovate necessità dei cittadini, della riconfigurazione del rapporto tra città e periferie, del ruolo del verde inteso come infrastruttura di salute pubblica e dell’importanza di mettere in campo nuovi modelli di partecipazione delle persone alle scelte politiche.

Si tratta di argomenti complessi e di stretta attualità, in particolar modo alla luce dei nuovi investimenti resi possibili dai fondi aggiuntivi del Pnrr che riguardano il comparto edile e le infrastrutture pubbliche.

In questo senso l’iniziativa di ieri è stata un’ulteriore occasione per ribadire la necessità di competenze scientifiche e professionali all’interno di amministrazioni pubbliche, per innalzare il livello della discussione e iniziare davvero a parlare di rigenerazione urbana nelle nostre città.

La rigenerazione urbana unisce infatti riqualificazione e progettazione, non si limita a ristrutturare ciò che è già esistente ma prevede la creazione di nuove strutture dall’alto impatto sociale, culturale e ambientale.

Il futuro del paese, nella posizione espressa da Massimo Marega, Segretario Fillea Cgil Trieste “passa per il lavoro di qualità, al servizio di un modello di economia circolare, resiliente e ambientalmente sostenibile. La nostra idea di futuro passa per la trasformazione dei rapporti produttivi, con un’idea di società e di sviluppo”.

“L’approccio del sindacato rispetto alla complessità delle tematiche in oggetto - sono le parole di Michele Piga, segretario Cgil Trieste - è di carattere politico e culturale: mette al centro i bisogni dei lavoratori e dei cittadini, a partire da salute, istruzione e lavoro. Le persone devono beneficiare dei vantaggi della transizione ecologica e digitale dell’innovazione dei processi produttivi. Dobbiamo partire dalle domande, non dalle offerte”.

Nuove Ri-Generazioni nasce per offrire un luogo di confronto e dibattito per contribuire a far crescere una cultura della sostenibilità, offrendo strumenti di lettura e approfondimento, stimolando politiche orientate al green building, alla rigenerazione urbana, al recupero delle periferie urbane, alla valorizzazione delle aree interne del Paese, promuovendo azioni concrete e vertenze nel territorio per avviare progetti pilota, a partire dalle grandi aree urbane più degradate.

Dalle città, grandi o piccole, è indispensabile partire per ristabilire un equilibrio accettabile tra domande (bisogni sociali) e risposte (servizi), tra i rischi e la prevenzione, tra l’usura dei manufatti e la manutenzione, tra il consumo del suolo e il reale fabbisogno abitativo. Tra la proprietà come diritto e il dovere di valorizzarla. Tra lo spreco e la riqualificazione urbana e del territorio circostante.