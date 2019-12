Una pordenonese per il rinnovo del contratto degli enti locali

L'architetto Federica Brazzafolli, dirigente del Comune di Pordenone, ha ricevuto un prestigioso incarico sindacale affidato direttamente da Roma. A renderlo noto è stato Mario Sette, segretario generale nazionale del Direl, il sindacato dei dirigenti degli enti locali.

“L’importanza di coinvolgere a livello nazionale - spiega Sette - una sindacalista, già segnalatasi per l’impegno in prima linea nelle attività sindacali a livello comunale e regionale, è cruciale in questo momento".

Brazzafollli si occuperà delle trattative per il Rinnovo del contratto nazionale 2016-2018 dell'Area della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali, che riguarda circa 15mila professionisti in tutto il Paese. D'accordo sulla nomina anche Elisa Petrone, segretario generale nazionale Fedirets, per l’alto grado di preparazione e lo spirito combattivo dimostrato dalla Brazzafolli.