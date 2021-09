Uniti&Digitali fa tappa a Pasiano

Martedì 7 settembre alle 20 nella sala consiliare del Comune di Pasiano - alla presenza del sindaco Edi Piccinin e dell’assessore alla Programmazione economico-finanziaria, società partecipate, commercio, industria e artigianato Loris Canton – sarà presentato il progetto “Uniti&Digitali”, un’idea di Ascom Confcommercio Pordenone e Associazione Sviluppo&Territorio.

Si tratta di un progetto di digitalizzazione che consentirà agli operatori commerciali di comunicare con i propri clienti, di interagire con loro, e soprattutto di “attirarli” in negozio per non farli restare a casa ad acquistare sulle piattaforme di e-commerce. “È un dato di fatto che il commercio al dettaglio stia subendo un’importante rivoluzione a livello mondiale, le grandi piattaforme on-line e i nuovi sistemi di vendita stanno creando un serio pericolo per il sistema commerciale tradizionale", afferma l’assessore Canton.

"La decisione può essere duplice: farsi travolgere da questa rivoluzione o cercare di cavalcarla, adeguandosi al cambiamento, utilizzando gli strumenti più adatti. Il percorso verso la digitalizzazione dei nostri negozi non è più una scelta ma una strada che deve essere intrapresa insieme ad altri elementi altrettanto importanti quali la formazione e soprattutto il gioco di squadra, perché anche l’individualismo ha fatto il suo tempo”.

Il progetto, molto ambizioso, coinvolge la provincia di Pordenone, 50 Comuni, oltre 290mila abitanti e 1.000 attività commerciali tra negozi, pubblici esercizi, agenzie di servizi, artigiani e commercianti. Partirà con un concorso, “Vinci&Ri-Vinci con lo Shopping” gestito digitalmente tramite la piattaforma, che premierà gli acquisti fatti nei negozi. Ogni 10 o 20 euro di spesa il cliente riceverà un ticket e potrà verificare subito se ha vinto uno dei premi immediati o se parteciperà a un’estrazione finale. L’iniziativa era stata presentata lo scorso luglio.

“L’obiettivo è riportare i clienti nei negozi di vicinato, mettere in rete i negozianti, digitalizzare il commercio, promuoverlo e traghettarlo verso la rinascita. Per questo il Comune ha deciso di aderire e sostenere l’iniziativa anche dal punto di vista economico – dichiara il primo cittadino, Edi Piccinin - perché lo ritiene importante ed utile per dare un aiuto concreto al commercio locale”.

“Tuttavia per poterlo fare dobbiamo essere in tanti – conclude Canton -, per creare rete, per essere davvero forti nella proposta”.