Università: al via la mensa da un milione di euro e il Conference Center

"Valorizzare al meglio la vocazione europea di Gorizia anche in campo universitario individuando percorsi di studio che tengano presente questa peculiarità". È quanto ha sostenuto l'assessore regionale all'università, Alessia Rosolen, nel corso del vertice organizzato a Gorizia dal sindaco, Rodolfo Ziberna, al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'ateneo triestino, con il rettore Roberto di Lenarda e la delegata Sara Tonolo, e di quello di Udine, con il direttore generale, Massimo Di Silverio e la delegata, Nicoletta Vasta e della Cciaa Venezia Giulia con il presidente, Antonio Paoletti e il segretario generale Pierluigi Medeot. Presente anche l'assessore competente, Chiara Gatta.

“È stato un incontro molto positivo e costruttivo - spiega Ziberna - in cui abbiamo fatto il punto della situazione sulla presenza universitaria in città, affrontando alcune problematiche, come la mancanza a tutt'oggi della mensa, il sistema trasporti da rivedere e taluni spazi da riqualificare ma abbiamo anche parlato del futuro, ovvero di una ulteriore possibile qualificazione sia dell'offerta sia dei servizi".

Ed è proprio su questo punto che ha fatto subito sentire la sua voce il presidente della Cciaa, Paoletti, che, sottolineando la necessità di compiere uno sforzo per sostenere lo sviluppo della città anche attraverso iniziative in campo universitario ha presentato uno studio di fattibilità della nuova mensa che ha immediatamente avuto l’approvazione dei presenti al tavolo istituzionale. “Per la realizzazione – ha sottolineato Paletti - si prevede una spesa di circa un milione di euro e un anno di lavori per quanto riguarda la costruzione. L’ipotesi presentata dall’Ente camerale prevede un ampliamento della struttura nell’area vicina all’ingresso dell’edificio in modo da consentire una fruizione diffusa della struttura non solo come mensa, ma anche come bar e punto di incontro degli studenti durante tutto l’arco della giornata. Complessivamente l’area occupata dalla futura mensa sarà di circa di 400 m2 e si ipotizza una struttura snella in vetro e acciaio che riprenda l’architettura esistente in quella parte dell’edificio, autonoma e indipendente anche in fatto di impianti”.

Il progetto si integrerà con quello riguardante i lavori già effettuati in questi ultimi mesi e, com’è stato evidenziato, la mensa potrà essere utilizzata anche dagli studenti dell’Università di Udine per i quali saranno messe a disposizione nuove linee di trasporto.

I rappresentanti dell’ateneo friulano, peraltro, hanno evidenziato come i due corsi, Relazioni pubbliche e Dams, continuino a essere molto gettonati con continui aumenti di nuove iscrizioni, quest’anno complessivamente oltre 300, consolidamento che, in futuro potrebbe creare problemi di spazi nonostante il fatto che, finalmente, siano state reperite aule adeguate rispetto a quelle precedenti.

A questo proposito si è parlato della possibilità di riqualificare il terzo e il quarto piano della struttura di via Alviano, progetto che potrebbe fornire ulteriori e qualificati spazi a tutti i corsi universitari goriziani.

Inoltre, sempre su questa Linea, è stato affrontato il tema della possibile riconversione del Conferenve center, oggi fortemente inutilizzato.

Tutti hanno concordato sulla necessità di rivedere la funzione di questo complesso e verificare la possibilità di metterlo a disposizione delle università, trasformandolo in una o più aule studio, ipotesi che sarà studiata quanto prima.

Il rettore di Trieste, Di Lenarda, ha espresso il suo pieno appoggio alla riqualificazione del Conference center rilevando che “più si migliorano i servizi e maggiore è l’appeal del corsi universitari”. In tal senso ha anche sottolineato l’importanza di attivare una card universitaria, proposta sostenuta da tutti, che dovrebbe essere collegata a un modello che sarà realizzato in tutta la regione.

L'assessore Rosolen ha chiuso la riunione auspicando che la collaborazione fra le due università a Gorizia possa esplicarsi ulteriormente attraverso la realizzazione di iniziative interateneo "che valorizzino, in particolare la natura internazionale di questo territorio".

Considerando i tanti argomenti sul tappeto è stato deciso di creare una sorta di tavolo di coordinamento per condividere il programma di sviluppo del polo universitario Goriziano.