Università, fare il punto dopo l’emergenza

“L’arrivo improvviso del Covid-19 nel marzo scorso ha imposto anche alle Università italiane una risposta efficace e rapida per evitare la sospensione delle attività e in particolare delle lezioni. In una situazione di emergenza, gli atenei del Fvg hanno risposto trovando gli strumenti per proseguire nel loro scopo principale, erogare agli studenti didattica di qualità al fine di farli diventare laureati preparati per la società”, commentano dalla Flc Cgil Fvg.

“Questa risposta è stata resa possibile dall’impegno profuso, con grande senso di responsabilità, da tutti e a ogni livello. Ciò ha permesso di svolgere lezioni, esami e discussioni di laurea, di mantenere i rapporti nonostante le difficoltà di collegamento alla rete - in particolare da parte degli studenti - e l’impossibilità d’incontrarsi personalmente e di frequentare laboratori e biblioteche; di superare la limitatezza di una preparazione specifica alla didattica a distanza e alle relative metodologie adottate e l’assenza di una discussione sulle varie opzioni. Tutto è accaduto senza una regia ministeriale e senza che nuove risorse venissero attribuite a un sistema che da oltre un decennio soffre di un progressivo ridimensionamento”, commentano dal sindacato.

“Era una situazione di emergenza, da gestire come tale, che fortunatamente oggi è ridimensionata dal minor – ma ancora presente - rischio di ripresa. Chiuso quel periodo, e in vista dell’avvio a settembre del nuovo anno accademico, a nostro parere è opportuno che si faccia pubblicamente un bilancio di quanto accaduto, per consentire alla comunità del Friuli Venezia Giulia in primis di continuare a disporre degli strumenti per il suo sviluppo che l’alta formazione regionale può offrire. È nostra opinione che sarebbe utile adottare, compatibilmente con le precauzioni dovute, strategie condivise fra gli attori interessati, finalizzate a garantire, oltre alla salute collettiva, il miglior funzionamento delle strutture, il pieno diritto allo studio, il riconoscimento completo dei diritti di chi negli atenei lavora come docente e tecnico amministrativo”, proseguono i sindacati.

“Dal nostro punto di vista sarebbe necessario che quanto prima si torni a una didattica in presenza, in quanto rappresenta la miglior maniera per trasmettere conoscenza, favorire le relazioni fra docenti e studenti, garantire la libertà di insegnamento, la tutela della ricerca e dei suoi risultati. Siano fornite modalità di didattica analoghe da parte (almeno) dei due atenei generalisti del Friuli Venezia Giulia, non differenziate fra loro in funzione di una trasmissione omogenea sul territorio regionale. Siano disponibili per gli studenti, in presenza di ulteriore didattica a distanza, adeguati strumenti di collegamento (di rete e hardware) tali da garantire – a differenza di quanto accaduto – uguale accesso per tutti, senza eccezioni. Venga reso possibile con urgenza un confronto con il personale docente e tecnico amministrativo rispetto a decisioni in via di adozione presso gli atenei, confronto che parta da un consuntivo dell’esperienza acquisita nei mesi trascorsi. Siano garantiti percorsi di formazione per il personale docente che aderisca a forme di didattica a distanza e/o blended, utilizzando risorse disponibili a livello nazionale. All’interno di soluzioni possibili e condivise, rimanga comunque la possibilità per i docenti di poter scegliere forme di trasmissione delle conoscenze più adeguate alle proprie discipline e esperienze”.

“Come Flc Cgil, organizzazione parte di un sindacato confederale che si occupa e si rivolge a tutta la società del Friuli Venezia Giulia, anche in forza della normativa regionale su Sistema Universitario Regionale, chiediamo all’Assessore regionale Alessia Rosolen, ai Rettori delle Università di Udine e di Trieste, Roberto Pinton e Roberto Di Lenarda, e al Direttore della Sissa, Stefano Ruffo, di farsi promotori di un’iniziativa che affronti queste (e altre) questioni e consenta agli studenti e ai lavoratori della Regione di poter disporre al meglio dell’alta formazione erogata al suo interno”, concludono dal sindacato.