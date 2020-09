Fvg al voto, nettamente avanti il sì al referendum

Si sono chiuse le urne per il referendum costituzionale e per il rinnovo di 12 Amministrazioni comunali.

Alle 15, sono iniziate le operazioni di scrutinio per la votazione nazionale, mentre lo spoglio per le elezioni locali scatterà domattina, a partire dalle 9.

Il risultato per la consultazione referendaria in Fvg vede il sì prevalere con il 59,5% mentre il no si attesta al 40,5% (1.312 sezioni su 1.365).

A livello nazionale, il sì conquista una percentuale decisamente più ampia: a metà dello scrutinio, i favorevoli solo in 69%, i contrari il 31% (33.516 sezioni su 61.622).

AFFLUENZA DEFINITIVA. Per il referendum, in Fvg ha votato il 50,22% degli aventi diritto (215 su 215 seggi). In provincia di Gorizia alle urne il 51,12%, a Pordenone il 53,2%, a Trieste il 43,69% e a Udine il 51,7%.

Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato l'affluenza finale rilevata alle ore 15:00 per le elezioni comunali nei 12 Comuni chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia su un totale di 39.748 elettori hanno votato in 22.176, ovvero il 56 per cento. A Villesse, unico Comune al voto nel territorio della ex provincia di Gorizia, su 1.505 aventi diritto hanno votato in 1043 (69 per cento).

Nei sette Comuni della ex provincia di Pordenone su 19.841 elettori i votanti sono stati 10.267 (52 per cento). Questo il dettaglio dell'affluenza Comune per Comune nel pordenonese: Andreis: 167 votanti su 372 aventi diritto (45 per cento); Barcis: 168 votanti su 349 aventi diritto (48 per cento); Caneva: 3.675 votanti su 7.693 aventi diritto (48 per cento); Claut: 595 votanti su 1.108 aventi diritto (54 per cento); Montereale Valcellina: 2.538 votanti su 4295 aventi diritto (59 per cento); Travesio: 997 votanti su 1.997 aventi diritto (50 per cento); Valvasone Arzene: 2.127 votanti su 4.027 aventi diritto (53 per cento).

Infine, nei quattro Comuni della ex provincia di Udine su 18.402 aventi diritto hanno espresso il voto 10.866 elettori (59 per cento). Questo il dettaglio dell'affluenza Comune per Comune: Cividale del Friuli: 6.442 votanti su 9.846 aventi diritto (65 per cento); Ovaro: 1.097 votanti su 2.024 aventi diritto (54 per cento); Varmo: 1.663 votanti su 2.778 aventi diritto (60 per cento). A Premariacco affluenza al 44% (ma il quorum è stato raggiunto, escludendo il voto dei residenti all'estero).

REFERENDUM. Il quesito stampato sulla scheda è: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?". Votando sì si sostiene la riduzione del numero dei parlamentari, mentre con il no rimarrà in vigore l'attuale composizione delle Camere.

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza del referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

ELEZIONI COMUNALI

ANDREIS. Sono due i candidati: Fabrizio Prevarin, sostenuto da Crescere Insieme Andreis – Lista civica 2020, ed Elena Boschian, sostenuta da Per l'Unicità di Andreis- Lista civica.

BARCIS. In corsa Claudio Traina, sindaco uscente, sostenuto da Per Barcis, e Michele Guglielmi, sostenuto da Futuro per Barcis.

CANEVA. Sono tre i candidati: Dino Salatin (Lega Salvini Fvg), Riccardo Poletto (Caneva al centro, Caneva Democratica e Futuro per il Teritorio) ed Egidio Santin (Partito del Nord, Autonomia Fiscale, Santin Sindaco).

CIVIDALE DEL FRIULI. Due i candidati: Fabio Antonio Manzini sostenuto da Prospettiva Civica, Impegno Comune e Civi-ci, e Daniela Bernardi, vicesindaco uscente, sostenuta da Civica Balloch per Cividale, Forza Italia con i civici per Cividale, Fratelli d'Italia e Lega Salvini Fvg.

CLAUT. Tre i candidati: Marco Manfè (Un nuovo futuro per Claut), Gionata Sturam (Clautans) e Franco Lorenzi (Un cuore per Claut).

MONTEREALE VALCELLINA. In corsa Igor Alzetta, sindaco uscente, sostenuto da Uniti per Montereale e Progetto Comune, e Mila Cigagna, sostenuta da Ripartiamo Montereale.

OVARO. Il Comune è stato commissariato a fine 2019. In corsa Lino Not (Insieme per Ripartire) e Loris Gallo (Alternativa per Ovaro 4.0).

PREMARIACCO. Dopo l'inchiesta che ha interessato il sindaco uscente, c'è un'unica candidatura, quella di Michele De Sabata (Premariacco Riparte); in questo caso, dunque, sarà fondamentale che sia raggiunto il 50%+1 di aventi diritto al voto.

TRAVESIO. I candidati sono Francesca Cozzi (Travesio Rinasce - Cozzi sindaco) e Paolo Venti (Comunità Travesio Domani).

VALVASONE ARZENE. In corsa Luisa Forte (Insieme per Valvasone Arzene) e Markus Maurmair, sindaco uscente (Viva - Vivi Valvasone Arzene e Uniti per il Bene Comune - Valvasone Arzene).

VARMO. Sono tre i candidati in corsa: Fausto Prampero (Per Varmo Vil di Var - Lista civica), Antonella Iacuzzi (Varmo Radici e Futuro - Antonella Iacuzzi sindaco e Varmo un obiettivo comune - Antonella Iacuzzi sindaco) e Massimo Della Siega (Varmo Comunità e ViviAmo Varmo).

VILLESSE. In corsa Flavia Viola (Lista civica Siamo Villesse) e Gianpaolo Burgnich (Sveglia Villesse!).