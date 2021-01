Usa, i fan di Trump fanno irruzione nel Congresso

Immagini senza precedenti arrivano dagli Usa, dove i fan di Donald Trump hanno fatto irruzione nel Palazzo del Congresso per protestare contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. Le forze dell'ordine non sono state in grado di fermare i manifestanti. Ci sono stati scontri violenti e una persona è stata ferita, raggiunta da colpi di armi da fuoco.

Il vicepresidente uscente Mike Pence, che presiedeva la seduta, è stato evacuato, così come la nuova vice Kamala Harris.

Anche il Congresso della Georgia, dove è in corso lo spoglio cruciale per l'elezione di due senatori dello Stato, è sotto assedio.

Trump, dopo aver ribadito in un comizio di non riconoscere la vittoria di Biden ("è un presidente illegittimo"), in un tweet si è limitato a un invito ai manifestanti a protestare pacificamente. "Nessuna violenza! Ricordate che noi siamo il partito della legge e dell'ordine. Rispettate la legge e i nostri grandi uomini e donne in divisa".

"E' una minaccia senza precedenti alla nostra democrazia", ha detto Biden. "Le scene che stiamo vedendo non riflettono la vera America, ma un piccolo gruppo di estremisti. Questo non è altro che caos e deve finire adesso. Faccio appello a tutti a lasciare il Campidoglio. E mi rivolgo anche al Presidente Trump: deve parlare ora e chiedere che questo assedio termini subito. I nostri bambini e tutto il mondo ci stanno guardando. L'America è molto meglio di quello che stiamo vedendo. Non è mai accaduto nulla di simile. Ma possiamo uscirne, se rimarremo uniti".

"Arrivati al dunque, è chiaro che Trump ha delle responsabilità gravissime, per la violenza che ha scatenato e per il disprezzo che ha dimostrato verso le istituzioni democratiche. L'ordine deve essere ristabilito il più rapidamente possibile e le forze sane degli States, democratici e repubblicani, devono eliminare il veleno che è stato inoculato nel Paese guida dell'Occidente. Chi ha fatto il tifo per Trump in Italia e in Europa ci ripensi seriamente", afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) a proposito degli eventi in corso a Washington DC.

"Oggi vediamo il vero volto di Trump e il pericolo che rappresenta", twitta il Pd Fvg. "Mai un presidente Usa in carica aveva aizzato la folla contro le istituzioni democratiche che dovrebbe difendere. Ci pensino i suoi fan in Italia".

"Immagini come quelle che arrivano da Washington fanno male", scrive in un tweet l'europarlamentare della Lega Marco Dreosto. "Attacchi - anche con gente armata - contro le istituzioni democratiche non sono accettabili. Queste azioni sono e saranno sempre da condannare che vengano esse da sinistra o da destra".