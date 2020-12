Uti e Comunità del Sile, a Fiume Veneto la minoranza chiede spiegazioni

A Fiume Veneto, i gruppi di minoranza di Pd e Fiume Futura incalzano nuovamente la Giunta per avere risposte su scelte definite 'incomprensibili', dalla mancata adesione alla Comunità del Sile alla questione rimborsi e marca da bollo.

"Lunedì 14 dicembre il Consiglio comunale è stato nuovamente convocato, dopo solo un paio di settimane dall’ultima seduta, per dibattere su alcune questioni particolarmente delicate, come lo scioglimento dell’Uti e la convenzione del personale che sarà siglata con la neonata Comunità del Sile", spiega Loris Padoani del Partito Democratico. "Avevamo chiesto motivazioni politiche per la scelta di uscire dall’Uti in un'interrogazione presentata nel Consiglio comunale del 26 novembre e, come risposta, ci era stato annunciato uno spazio nella successiva seduta: all’ultimo minuto disponibile, questa maggioranza non riesce a far altro che uscire dalla porta per rientrare dalla finestra, andando da sola visto che non ha aderito alla Comunità del Sile, ma chiedendo alla stessa la gestione del personale in una posizione di utente anziché da protagonista".

"E non è l’unico argomento affrontato nel Consiglio comunale di novembre le cui risposte hanno destato stupore e confermato l’opinione che abbiamo di questa maggioranza", continuano Annalisa Parpinelli per il gruppo Fiume Futura e Padoani per il Pd. "Non hanno ammesso all'ordine del giorno l’interrogazione che avevamo presentato in merito alla gestione e ai provvedimenti di messa in sicurezza degli ospiti e del personale della Casa di Riposo “Mons. Cadore” di Azzano Decimo in questo tempo di emergenza sanitaria, nel cui CdA è previsto un rappresentante del Comune di Fiume Veneto (tra l’altro nominato di recente proprio da questa maggioranza). Come consiglieri possiamo avere informazioni direttamente, ma riteniamo che il Consiglio sia il luogo istituzionale che deve dare informazioni, ai consiglieri ma soprattutto ai cittadini".

"Risposte inadeguate anche sulla questione della marca da bollo da 16 euro (che l'Agenzia delle Entrate in un interpello ha giudicato non necessari) e dei rimborsi ai cittadini per i servizi scolastici non usufruiti causa emergenza. Perché non riaprire i termini per chiedere il rimborso?", si chiede Parpinelli. "Ancora una volta l’assessore Cieol, contro l’interesse dei cittadini, non ha voluto tornare sui suoi passi e per questo atteggiamento negativo abbiamo chiesto con forza le sue dimissioni".

"Brutta sorpresa anche sui fondi raccolti nel conto corrente di solidarietà: il magro risultato di soli 2.020 euro, dovuto anche alla scarsa pubblicità fatta dall'Amministrazione (il confronto con altri comuni, come Azzano Decimo, è impietoso), sarà girato all'Ambito Socio Assistenziale senza precise indicazioni di spesa. Siamo certi che l’Ambito saprà spendere al meglio i fondi ricevuti -concludono Padoani e Parpinelli - ma secondo noi era doveroso destinare questi fondi alla Caritas parrocchiale, visto che sono intervenuti tempestivamente e con fondi propri raccolti nel nostro territorio e sono stati un punto di riferimento fondamentale per l'Amministrazione durante le fasi più difficili dell'emergenza: le scorte della Caritas vanno integrate per le situazioni di necessità che certo non mancano”.