Vaccino per la rivoluzione

Il cielo sì è fatto nero per la tempesta in arrivo e nulla fa presagire in che condizioni lascerà la terra friulana. Dall’alto dei suoi quasi 85 anni (“Io, Papa Francesco e Berlusconi siamo i magnifici tre” scherza), Giorgio Santuz è molto preoccupato per quanto accadrà al Friuli nei prossimi anni. Non è detto, infatti, che possa risorgere più forte di prima, come già accaduto dopo la prima e la seconda guerra mondiale, dopo la guerra fredda e il terremoto. Sottosegretario e Ministro negli Anni ’80, poi presidente dell’Ente Friuli nel Mondo e in tempi più recenti di Autovie, assieme ad altri politici e accademici ‘senior’, tra cui l’amico Sandro Fabbro, ha dato vita al comitato per una terza ricostruzione.

Non si stava godendo la meritata pensione? “Sto attento a tutto, anche se, alla mia età, non ho più voglia di fare interventi pubblici nel pieno di una rivoluzione”.

Quale rivoluzione? “Quella sociale, economica e culturale che stiamo vivendo. Forse non è ancora evidente a tutti, ma stanno avvenendo profondi cambiamenti nella società: la povertà si sta diffondendo, si stanno ridefinendo i poteri finanziari, al governo siedono degli improvvisati che non hanno il supporto di partiti strutturati… insomma, vedo bene la tempesta, ma non riesco a immaginare cosa ci sarà dopo”.

Anche il Friuli sarà travolto? “Per ora è meno danneggiato di altre realtà, ma stanno emergendo tutte le sue debolezze storiche”.

Nella sua lunga carriera politica ha mai vissuto crisi? “Certo, ma mai così. Mi viene in mente la crisi petrolifera degli Anni ’70, ma il contesto politico era ben diverso. Oggi vedo tantissima, troppa, improvvisazione. Certo, questa crisi non ha precedenti, ma i politici assolutamente impreparati di oggi dovrebbero per lo meno darsi una priorità nelle decisioni da prendere. E vedo un premier Conte che non può contare sull’aiuto dei partiti. Partiti che un tempo apparentemente erano in contrasto ideologico tra loro, mentre invece erano semplicemente rappresentanze di interessi diversi di carattere sociale, economico, internazionale. E tra loro c’erano due partiti architrave, Dc e Pci, che avevano alle spalle un ampio mondo culturale in grado di elaborare idee e concetti”.

Come viene guidata attualmente la nostra Regione? “Fedriga conosce bene il Veneto, abbastanza Trieste e ben poco il Friuli e i friulani: il loro humus culturale, cosa pensano nella loro testa. Però è giovane e può fare molto bene se prende atto della debolezza politica diffusa che c’è oggi, anche nella sua Lega che non riesce a fare proposte di governo credibili”.

Ma non dovrebbe essere il Friuli a esprimere propri protagonisti in politica? “Fedriga ha trovato una sponda friulana in Bini e Saro, ma il loro progetto, prima ancora della rottura interna, si era già dimostrato debole. La Camera di Commercio è silente e alla fine per parlare di economia c’è solo Agrusti”.

Con la vostra iniziativa intendete supplire a questo vuoto? “No, non vogliamo assolutamente creare una rappresentanza politica, ma semplicemente raccogliere una serie di esperienze personali e affidarle, senza alcuna presunzione, ai governanti di oggi. Poi decideranno loro se tenerne conto e cosa farne”.

Quale sarà il vostro prossimo passo? “Dopo un primo incontro pubblico a Casarsa stiamo organizzando uno nuovo, sempre Covid permettendo. Si arriverà a un documento definitivo con tutte le idee e le proposte”.

Perché lo sta facendo? “Non voglio vedere la mia terra colpita troppo duramente da questa sconosciuta rivoluzione”.