Vajont, i gettoni del Consiglio alla terapia intensiva

I gettoni di presenza del Consiglio comunale di Vajont per sostenere le terapie intensive di Pordenone. Questo quanto deciso dall’assemblea.

“Lo abbiamo ritenuto il modo più diretto e concreto per supportare la salute pubblica in un momento delicatissimo per tutti noi", spiega il consigliere Fabiano Filippin. "Perché i mesi scorsi ci hanno dimostrato che nessuno di noi e dei nostri cari è veramente immune da rischi. È una piccola goccia rispetto all'emergenza che stiamo vivendo ma il mare è fatto di tante gocce”.

L'idea è nata ad aprile nel pieno della prima ondata Covid. Durante una seduta di assemblea, il sindaco Lavinia Corona e Filippin hanno concordemente annunciato l'intenzione di devolvere i gettoni alla lotta contro il virus. Spontaneamente tutti i consiglieri di maggioranza hanno seguito l'esempio, portando a poco meno di mille euro la somma finale.

A riguardo, il vicepresidente Riccardo Riccardi ha avuto parole di grande stima per Vajont: "Un'iniziativa lodevole a cui va il mio personale plauso. Un grazie di cuore ai cittadini di Vajont che, attraverso i loro rappresentanti in Consiglio, hanno dimostrato una forma di solidarietà concreta nei confronti del benessere di tutti. In un periodo di emergenza sono scelte di questo genere a fare la differenza".