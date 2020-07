Vajont, il ricordo della tragedia a Bruxelles

Un evento internazionale che ricordi il Vajont ma non si limiti solo all’aspetto della cerimonia, cercando piuttosto di approfondirne gli aspetti storici meno noti. E’ questo il progetto a cui da tempo stanno lavorando i Comuni di Vajont ed Erto e Casso e che nelle ultime ore ha ottenuto un importante assist: a dare un contributo alla buona riuscita del progetto sarà infatti il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha garantito la propria collaborazione.

Da qualche mese Fedriga è componente del Comitato delle Regioni, un organo dell’Unione europea che si occupa proprio di sviluppo locale. L’impegno è stato assunto l’altro giorno al termine di un colloquio con il consigliere comunale di Vajont, Fabiano Filippin. I sindaci Lavinia Corona e Fernando Carrara hanno ringraziato il presidente per la sensibilità dimostrata sull’argomento insieme all’assessore Pierpaolo Roberti e all’eurodeputato Marco Dreosto. L’idaa è di allestire una mostra con convegno nella sede della Regione, a Bruxelles. In questo modo l’ufficio di rappresentanza del Friuli Venezia Giulia nella capitale belga diventerebbe per qualche ora un centro di aggregazione per politici e tecnici di 27 Paesi europei.