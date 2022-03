Valeria Filì nell'Osservatorio nazionale sul lavoro agile

Valeria Filì, docente di Diritto del lavoro dell’Università di Udine e delegata del rettore per le Pari Opportunità, è stata incaricata di fare parte della Commissione tecnica dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche nominata dal ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

Assieme ad altri 13 esperti e docenti di altre università italiane, la Commissione, presieduta da Michele Tiraboschi dell’Università di Modena, ha il compito di fornire indicazioni tecnico-metodologiche per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, vista anche la necessità di definire ed implementare le modalità attuative del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche a regime, nella fase post emergenziale, con l’obiettivo di valorizzare pienamente le peculiarità del lavoro agile, anche attraverso gli investimenti nello sviluppo delle competenze del personale previsti dal Piano strategico “Riformare la P.A. Persone qualificate per qualificare il Paese”.

Filì è professoressa ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Udine dove insegna Diritto del lavoro, Diritto sindacale e Diritto previdenziale nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. È autrice di oltre cento pubblicazioni, tra monografie, articoli su riviste, saggi in opere collettanee e note a sentenza. È componente di comitati scientifici, di redazione e di valutazione di diverse riviste scientifiche, anche di fascia A, ed è redattrice responsabile de Il lavoro nella giurisprudenza e dell’E-Journal of International and Comparative Labour Studies. Attualmente è delegata del Rettore per le Pari opportunità e presidente del CUG dell’Ateneo friulano.