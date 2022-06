Valle dell'Idrogeno, a Roma Draghi firma il protocollo Fvg

Viene definito un passaggio formale ma fondamentale per dare le gambe alla Valle dell'idrogeno transfrontaliera, progetto 'bandiera' del Friuli Venezia Giulia nel Pnrr. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha firmato oggi a Roma con il premier Mario Draghi l’accordo per avviare la progettazione di un impianto per creare l’idrogeno, materiale che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti ma i cui costi di produzione sono particolarmente alti.

Nel protocollo di oggi non ci sono importi anche se ufficiosamente, dopo la visita delle scorse settimane del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, potrebbero arrivare diverse decine di milioni dal Pnrr.

Si tratta di un primo 'blocco' di sei Protocolli che, oltre al Fvg, interessano Basilicata, Liguria, Piemonte, Puglia e Umbria. Presenti, con il premier Draghi, anche i ministri Mariastella Gelmini, Maria Cristina Messa, Roberto Speranza, Roberto Cingolani e il sottosegretario Roberto Garofoli.

Nello specifico le parti s'impegnano a individuare stabili modalità d'interlocuzione, anche attraverso la costituzione di tavoli di confronto tematici, per lavorare congiuntamente all'implementazione del Progetto bandiera secondo gli obiettivi individuati dal Pnrr e per rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione. Infine, le parti collaboreranno per individuare cinque progetti di ricerca collaterali per sviluppare anche la filiera dell'idrogeno, nelle sue diverse declinazioni.