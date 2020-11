Valutare il fattore di rischio in base a cinque parametri

Il criterio di classificazione dei territori in base all’algoritmo e ai 21 parametri va rivisto. E’ quanto ha stabilito la Conferenza delle Regioni, convocata su richiesta del governatore Fvg Massimiliano Fedriga che, sabato in conferenza stampa, aveva annunciato la sua ‘battaglia’ per discutere i criteri applicati dal Comitato tecnico scientifico che determinano il passaggio in una o nell'altra fascia di rischio.

La Conferenza, tramite un documento condiviso (in allegato), ha chiesto al Governo di semplificare il meccanismo di valutazione, considerando solo cinque indicatori, ovvero la percentuale di tamponi positivi escludendo il re-testing degli stessi soggetti, un Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss, il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva per pazienti Covid e quello dei posti letto totali per pazienti-Covid oltre alla possibilità di garantire adeguate risorse per tracciamento, isolamento e quarantena e il numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing.

In questa fase, caratterizzata da un fenomeno espansivo dell’epidemia in tutte le Regioni, seppur con numeri e intensità diverse, è richiesto al Governo e alle Regioni un ulteriore sforzo collaborativo, necessario anche per comunicare correttamente ai cittadini le misure restrittive che debbono essere assunte con grande senso di responsabilità, si legge nel documento.

Considerata la necessità di rivedere i parametri che sono stati elaborati nella prima fase della pandemia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene utile attivare un confronto con il Governo anche con la partecipazione del Comitato tecnico scientifico, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Cabina di regia per il monitoraggio del rischio sanitario al fine di verificare ed approfondire congiuntamente l’adeguatezza dell’attuale sistema di valutazione degli indicatori di contagio, la qualificazione dei parametri utilizzati e la verifica dell’iter di assunzione delle decisioni finali in merito alla classificazione dei territori corredata dalle relative motivazioni. A questi fini, la Conferenza rimette alla valutazione alcune prime proposte elaborate dal Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione.

Tre, in particolare, i criteri da rivedere, ovvero la definizione di caso confermato, le indicazioni per l’utilizzo dei test di biologia molecolare e del test antigenico rapido e, infine, il calcolo degli indicatori per le attività di monitoraggio, che non risultano adeguati a essere utilizzati per la valutazione degli scenari di cui al documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, scenari che debbono avere una precisa finalità comunicativa per la popolazione generale e di supporto al decisore politico per l’adozione delle particolari misure atte a contrastare la diffusione debbano considerare che tali indicatori.

"I parametri che determinano le misure anti-Covid sono 21", così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parrebbe aver chiuso alla richiesta di modificare il sistema di monitoraggio. "Il dialogo con le regioni è sempre aperto. Gli indicatori, insieme all'Rt, determinano quali misure attuare sui territori". Dalle Regioni arriva anche la richiesta di un confronto, magari prima di venerdì, quando l'Istituto Superiore di Sanità e Speranza potrebbero far scivolare altre regioni nella zona rossa.

Il meccanismo 'a colori' introdotto dall'Esecutivo con l'ultimo Dpcm (in vigore fino al 3 dicembre) prevede tempi ben precisi – almeno due settimane - per il passaggio a una fascia di rischio inferiore. Un punto sul quale il ministro della Salute Roberto Speranza non sembra intenzionato a ‘fare sconti’. La sottosegretaria Sandra Zampa conferma che l'obiettivo del Governo è proseguire con il 'modello delle tre fasce', mentre viene escluso un lockdown totale come quello varato in Austria.