Valutare l'ipotesi di un 'corridoio turistico'

“Forse il ministro Di Maio non è al corrente che i suoi colleghi di Austria e Croazia, ma anche quelli di Ungheria e Repubblica Ceca, hanno avviato un vivo dibattito sulla necessità di effettuare una pressione congiunta nei confronti di Berlino per la riapertura dei confini ai turisti che, dalla Germania, intendono raggiungere le mete turistiche degli altri paesi. Di fatto, si tratta di un corridoio turistico. Sarebbe utile sapere se anche il governo italiano si è posto il problema e quale sia l'opinione del governo in merito all'attivazione di un corridoio turistico anche in Italia”. Questo il cuore di un'interpellanza rivolta dal deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.

“La chiusura dei confini è e sarà un ostacolo per tutti gli italiani che intendono viaggiare per raggiungere località turistiche all'estero, e altrettanto sarà per i milioni di turisti stranieri che ogni anno, soprattutto nella stagione estiva, affollano le coste italiane e le località marittime del nostro Paese. Le ripercussioni che questa limitazione rischia di provocare sono incalcolabili. L'intero settore del turismo estivo è giustificatamente in allarme, per di più in seguito anche all'interruzione anticipata della stagione invernale".

"In altri Paesi le strutture ricettive non solo marittime ma persino lacustri hanno iniziato ad addestrare i propri dipendenti ai nuovi protocolli di sicurezza", prosegue Pettarin. "I segnali che giungono dalla Germania fanno presumere che non vi sarà alcun allentamento della stretta ai confini almeno fino a ottobre e, di conseguenza, le previsioni sul calo di turisti in arrivo dalla Germania sono drammatiche non solo per Italia e Austria, ma anche per Slovenia e Croazia, mete altrettanto gradite dai vacanzieri tedeschi. Per sbloccare anticipatamente e almeno in forma limitata la chiusura dei confini imposta in Germania, i ministri di Austria, Slovenia e Croazia hanno iniziato a esercitare la loro opera di pressione congiunta nei confronti di Berlino. Il tavolo attorno al quale si sta discutendo del turismo europeo per la stagione estiva si è allargato ai rappresentanti di governi di Ungheria e Repubblica Ceca, e l'interesse di tutti sembra essere quello di creare un corridoio turistico che consenta ai turisti, ai lavoratori stagionali e agli operatori del settore, di spostarsi nei paesi vicini per raggiungere strutture di accoglienza, case vacanza, case di proprietà all'estero e, in generale, le località di vacanza".

"I cittadini tedeschi sono informati sui dati del contagio in Italia ma non sui dati regionali, che ad esempio evidenzierebbero una regione come il Friuli Venezia Giulia, tra le mete preferite dai turisti tedeschi dove gli stessi sono proprietari di diverse abitazioni soprattutto nelle località di Grado e Lignano, che a livello epidemiologico sta fortunatamente registrando tassi di incidenza inferiori rispetto al resto del paese. Come gruppo parlamentare di Forza Italia stiamo proponendo l'attivazione di un fondo di emergenza per il turismo, che preveda ad esempio una immediata iniezione di liquidità a fondo perduto per il settore, l'azzeramento del cuneo fiscale, la deducibilità totale delle spese per le vacanze 2020 in Italia, sgravi fiscali per spese di promozione, credito d'imposta alle imprese turistiche per il canone di locazione, la non applicazione della direttiva Bolkenstein e infine la proroga delle concessioni balneari fino al 2033, per gli investimenti necessari date le nuove norme sanitarie”, conclude Pettarin.