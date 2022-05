Vandali in azione nel cimitero di Budoia

"E' inconcepibile vedere come, in un comune come Budoia, siano apparse lungo il muro di cinta del cimitero di Santa Lucia, una bestemmia accompagnata da una svastica", denuncia il consigliere comunale Marco Giaretta. "Ricordo che il 28 gennaio a Dardago sono state posate due pietre d'inciampo in memoria di due nostri compaesani, vittime del nazifascismo: Guerrino Zambon e Gino Bocus".

"E' sotto gli occhi di tutti come il nostro comune sia stato preso di mira dai vandali. Oltre al cimitero, anche la panchina dietro la madonnetta a Dardago è stata imbrattata, senza dimenticare il sottopasso della scuola, dove troviamo graffiti e danneggiamenti del muro, o l'area sportiva. Per non parlare della maleducazione di chi getta mascherine e altri rifiuti a terra, anziché nei cestini...".

"L'indignazione e la rabbia della popolazione nei confronti di questi atti incivili è comprensibile. E mi sono da subito attivato con un'interrogazione al Sindaco", continua il consigliere del Carroccio. "Mesi fa avevo presentato un'altra interrogazione in merito al raid notturno avvenuto nella zona industriale, chiedendo di potenziare il sistema di video-sorveglianza".

"In altri comuni vicini le telecamere sono già attive: sono uno strumento indispensabile e un valido supporto per le forze dell'ordine. Inoltre, avevo proposto di aumentare il controllo della Polizia locale e di potersi avvalere di un istituto di vigilanza privata per il controllo notturno. La salvaguardia del territorio deve essere la priorità di ogni Amministrazione comunale e bisogna diffondere specie tra i più giovani in senso civico", conclude Giaretta.