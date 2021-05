Vannia Gava ed Elena Lizzi a Monfalcone

I temi dell’ambiente e del lavoro con riferimento alle problematiche locali sono stati al centro del vertice svoltosi nel Municipio di Monfalcone fra il sindaco Anna Maria Cisint, la sottosegretaria al ministero per la transizione ecologica, Vannia Gava, e l’eurodeputata Elena Lizzi, componente della commissione per gli affari sociali del parlamento europeo, con riferimento anche a quanto previsto nel nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’impiego del Recovery Fund.

Il sindaco Cisint ha voluto rappresentare alle due esponenti le questioni che hanno particolare rilievo per il territorio, ma la cui soluzione dipende anche dall’impegno in sede governativa e dalle normative comunitarie. Si è discusso in particolare della questione della dismissione dall’impiego del carbone nella centrale termoelettrica.

Il sindaco ha illustrato le azioni intraprese contro i fattori d’inquinamento generati dell'impianto che ha portato, di recente, al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con il recepimento integrale delle richieste dell’ente locale per una rigida applicazione delle migliori tecnologie disponibili secondo le linee della Commissione europea.

In questo contesto la dimissione del carbone, - ha rilevato il sindaco – diventa fattore essenziale di svolta per la tutela della salute del nostro territorio. Il sindaco Cisint ha fornito un quadro complessivo della situazione cittadina, anche rispetto alla realizzazione delle grandi infrastrutture e al rilancio della portualità e presentato i progetti in corso per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo di imprese innovative e sostenibili, sottolineando anche i numerosi interventi di protezione ambientale in corso finanziati dall'Unione Europea.

È stata l’occasione per preparare un prossimo incontro specifico presso il Ministero dell'ambiente che vedrà la presenza dei rappresentanti del Comune e della Regione. Con l’eurodeputata Lizzi sono stati trattati i temi del lavoro, considerata la particolarità di Monfalcone che vede l'arrivo incontrollato di manodopera straniera e fenomeni di subappalto con ditte che aprono strumentalmente filiali all’estero creando condizioni di vero e proprio dumping contrattuale e salariale di sfruttamento della manodopera. Il Comune è al lavoro per predisporre una serie di proposte per promuovere i necessari adeguamenti normativi e verso cui le due esponenti presenti hanno manifestato il loro sostegno.