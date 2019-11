Vannia Gava ha chiamato a raduno i suoi

Vannia Gava chiama a raduno i suoi: successo per la cena provinciale della Lega di Pordenone. Incremento di partecipanti e molta coesione in sala. Oltre 350 tra militanti, associati e simpatizzanti per l’appuntamento annuale provinciale, ieri sera a Sedrano di San Quirino alla trattoria Stella.

Gava, commissario regionale della Lega Salvini Premier, ha ringraziato di cuore i suoi tanti attivisti per l’importante lavoro a difesa di quei valori imprescindibili legati alla famiglia, al rispetto delle regole e alla difesa degli imprenditori. "Senza imprenditori non si aumenta il PIL e senza di loro non c’è lavoro e sviluppo". Gava ha sottolineato come "il lavoro degli amministratori locali del Carroccio e dei consiglieri regionali sta portando i primi risultati come ad esempio lo sconto sul trasporto pubblico locale per gli studenti, gli asili nido gratis per il secondo figlio e la riforma degli enti locali; risultati sotto gli occhi di tutti, che sono figli di un buon governo che mette l’individuo, il cittadini italiano al centro delle politiche di crescita del Fvg".

Ospite d’onore della serata il ViceSegretario federale della Lega Andrea Crippa che ha salutato i partecipanti invitandoli a non mollare, a continuare con l’azione di presenza sul territorio attraverso i gazebo e ha promesso che le sfide del futuro saranno affrontate con coscienza e passione nell’interesse esclusivo della Nazione.

Applausi anche per il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, che ha ricordato nel suo intervento la centralità della famiglia, il diritto dei bambini ad avere un'educazione alla vita da un papà e una mamma e ha ricordato come si debba intervenire a tutela dei minori e degli anziani, categorie più deboli facendo un inciso forte sull’autonomia della regione e sulla specialità della stessa.

Insomma la centralità della famiglia, la riforma sanitaria, la vicinanza al tessuto associativo e le infrastrutture sono stati il cuore degli interventi, ma anche i ringraziamenti ai militanti: “E' grazie a voi che la Lega cresce nei consensi ed è grazie a voi che i territori brillano. Non mollate, maggiormente oggi, dove il lavoro da fare è ancora tanto” ha poi continuato Gava.

Al suo fianco anche l’onorevole Massimiliano Panizzut, l’eurodeputato Marco Dreosto, il Segretario Provinciale Lega Stefano Zannier oggi anche Assessore alle politiche forestali agricole ed alimentari della Regione, i consiglieri regionali Stefano Turchet, Ivo Moras, Simone Polesello e Alfonso Singh insieme ai Sindaci della Provincia (Sartini, Delle Vedove, Favot, Leon e Dolfi).

A suggellare la serata la telefonata del capitano Matteo Salvini: “Ringrazio insieme a Vannia i Sindaci, i consiglieri regionali e comunali, i segretari di sezione e i militanti. Vi chiedo di non mollare mai, anzi, vi prometto che il bello deve ancora venire… Stiamo vicini e manteniamo la voglia di ascoltare i comitati e la gente… Vi do la mia parola che non mollo e non mollerò mai”. Un altro momento di commozione è stato il pensiero che Gava ha rivolto a Fulvio Follegot, persona che ha dato tanto alla Lega ed al nostro territorio.

Vannia Gava ha inoltre ringraziato i tre suoi stretti collaboratori freschi di nomina alla sezione di pordenone: Marco Botecchia aiuto del segretario di sezione provinciale, Michele Leon responsabile degli enti locali Lega Pn e Francesco Zoldan responsabile organizzativo Lega Pn.

Soddisfazione tra i partecipanti, in crescita rispetto al passato. "Li ringrazio tutti uno ad uno" conclude Vannia Gava rivolgendo un pensiero a quanti si sono adoperati per la riuscita dell’evento che, inevitabilmente, "ci deve far riflettere e per il quale sto dando una nuova organizzazione alla sezione provinciale con la voglia e la determinazione a fare di più… Perché dove governa la Lega, c’è un buon governo e ho la fortuna di poter contare su amministratori preparati, appassionati e pieni di grinta".