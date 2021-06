Vannia Gava visita la discarica di amianto di Porcia

Il sottosegretario alla transizione ecologica Vannia Gava ha effettuato un sopralluogo al sito di stoccaggio per rifiuti di amianto di Porcia. “Una visita doverosa per toccare con mano una delle pochissime realtà attive in questo delicato settore", ha commentato l’esponente di Governo al termine della perlustrazione.

L’ex cava della General Beton Triveneta è, infatti, l’unica autorizzata in Friuli Venezia Giulia a trattare scarti di questo genere (in Italia gli impianti operativi sono ormai solo una decina, con potenziali problemi di rapida saturazione degli spazi e conseguente esportazione all’estero).

Per l’occasione la Gava è stata accompagnata dall’amministratore delegato Gianfranco Tonon. E’ stato così preso atto delle modalità di conferimento del materiale che arriva su camion già inertizzato e sigillato. I pallet vengono poi sepolti immediatamente sotto una coltre di creta che impedisce qualsiasi fuoriuscita di fibre in atmosfera. Durante la visita sono state illustrate le caratteristiche del potenziamento del sito, il cui iter autorizzativo pare già a buon punto in Regione.

“Un ampliamento che non deriverà da nuovi scavi ma dal semplice riutilizzo di spazi esistenti, con la rimodulazione dei livelli del terreno per recuperare maggiori volumi di deposito”, ha rassicurato al proposito Tonon. Qualche settimana fa la Commissione Europea, rispondendo a un’interrogazione dell’eurodeputato pordenonese Marco Dreosto, ha confermato l’assenza di informazioni dettagliate sull’amianto ancora presente sul territorio dell’Unione, tra costruzioni civili, ruderi e vecchie condutture idriche.

“Senza una pianificazione mirata di impianti come quello di Porcia si rischiano fenomeni di smaltimento illegale su larga scala”, ha concluso il sottosegretario dell’esecutivo Draghi.