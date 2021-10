Varata la legge di bilancio, manovra da 30 miliardi

Il Consiglio dei Ministri, dopo una lunga seduta, ha approvato - tra gli applausi - la legge di bilancio. Una manovra da 30 miliardi che interviene su diversi capitoli. A illustrare le misure il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando.

"Questa è una legge espansiva, che accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l'azione economica di questo Governo", ha detto Draghi. "Si agisce sulla domanda ma anche molto sull'offerta: tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti. Al problema del debito pubblico, a quello delle prestazioni sociali inadeguate e alle altre giuste modifiche del nostro sistema sociale che non abbiamo potuto fare negli anni passati si esce attraverso la crescita: il Paese crescerà ben oltre il 6% e questa è una bussola e la strategia di questo Governo".

"Bisogna mantenere questa crescita anche negli anni a venire, questi trimestri sono stati notevoli e il quarto si annuncia positivo. Sempre maggiore attenzione si mette sulla qualità di questa crescita e questa è una novita, è un mutamente nel pensiero di chi fa economia in Europa. Questa legge di bilancio non assicura che questa crescita continui in futuro, ma getta le basi perchè continui a un livello piu alto e sia anche più equa".

"Sulle tasse mettiamo 12 miliardi per ridurre la pressione fiscale. Otto miliardi vanno a un intervento mirato per ridurre le imposte sulle società, sulle persone, sul cuneo fiscale e ci sono varie ipotesi di impiego che definiremo con il Parlamento".

"Destiniamo 40 miliardi in un triennio alla riduzione delle imposte, di cui 24 al cuneo e la parte restante agli incentivi fiscali, alle famiglie e imprese per il patrimonio immobiliare e la digitalizzazione", ha poi detto Draghi.

Sulle pensioni, ha poi precisato il premier, "l'obiettivo è il ritorno in pieno al sistema contributivo, con una transizione a Quota 102 (38 anni di contributi e 64 anni di età). "Il Governo ha messo mano a Opzione donna e all'Ape sociale ampliando i soggetti che possono utilizzarlo. Siamo disponibili al confronto con le parti sociali e con il Parlamento: il pieno ritorno al contributivo è la 'scatola' dentro cui tante cose si possono aggiustare, come recuperare al lavoro chi ne è uscito e si trova in nero".

"Non mi aspetto uno sciopero generale, mi sembrerebbe strano. C'è la disponibilità del Governo a ragionare", ha detto Draghi, sottolineando come la "decisione sta ai sindacati".

"La legge di bilancio è coerente con il Piano di ripresa e resilienza. Tra i progetti, una delle idee più importanti è quella di avere un formato standard per la costruzione delle scuole, progettato da grandi architetti e che i comuni potranno usare: il tempo per costruire una scuola potrebbe essere ridotto".

"Questo è il primo atto concreto di riduzione delle imposte ma i decreti delegati non sono scritti e bisogna tenere conte del dialogo con il Parlamento", ha spiegato Draghi.

Alla riduzione delle tasse il Governo destina 8 miliardi di euro, ma per ora "definisce le finalità del taglio dell'Irpef e Irap", mentre "nelle prossime settimane ascoltiamo le parti sociali e proporremo un emendamento governativo alla manovra che definisca la modalità di utilizzo dei fondi" ha detto il ministro dell'Economia Franco, precisando che è solo "l'avvio del processo di riforma del sistema fiscale italiano".

"E' una manovra di grandi dimensioni, 30 miliardi circa per tre anni", ha precisato Franco.

"E' una manovra di forte segno sociale, di contrasto alle disuguaglianze. C'è un forte investimento nelle politiche sociali", sono le parole del ministro del Lavoro Orlando, che ha ricordato il finanziamento al fondo sociale e a tutti gli strumenti che già esistevano per le aree di crisi. "E poi c'è un fatto nuovo: il fondo per la parità salariale di genere, 52 milioni di euro per ridurre il gap sul fronte della differenza salariale uomo-donna", ha aggiunto.

I PROVVEDIMENTI. Detto delle pensioni e del taglio di Irpef e Irap, viene poi approvata la proroga di sei mesi del Superbonus al 110% per le villette unifamiliari, ma con un tetto Isee molto stringente - 25 mila euro - e limitato alle prime case. Per i condomini confermata la proroga al 2023 per poi scendere al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

Il bonus facciate viene prorogato al 2022 ma con la percentuale ridotta dal 90 al 60%.

Previsto un fondo da un miliardo per ridurre le bollette di luce e gas. Va definitivamente in archivio, invece, il cashback, che si concluderà il 31 dicembre 2021. La manovra rende, invece, strutturale il bonus Cultura per i giovani, ma introduce un tetto di reddito di 25 mila euro annui. Previsto uno sconto sconto sull’affitto per i giovani tra i 20 e i 31 anni che escono di casa e hanno un loro reddito.

Confermato il Reddito di cittadinanza, ma ci saranno più controlli e una progressiva riduzione dell’assegno a partire dal secondo rifiuto di una proposta di lavoro.

Con la tampon tax, l’Iva sugli assorbenti femminili scende dal 22 al 10%. Rinviata di un anno, al primo gennaio 2023, infine, l’entrata in vigore della sugar e della plastic tax.