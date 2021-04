Varata la versione ufficiale del Pnrr

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà inviato alla Commissione europea. Si è trattato, di fatto, di una ‘presa d’atto’, dopo l’illustrazione della versione finale al Parlamento del premier Mario Draghi. Il Cdm ha dato il via libera anche al decreto legge che istituisce il fondo complementare al Recovery Plan per le infrastrutture, da 30,6 miliardi.

La riunione è stata anche l’occasione per il via libera al decreto legge di proroga dei termini. Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok alle nuove scadenze e cambio di regole per lo smart working nella pubblica amministrazione, più tempo al Governo per esercitare la Golden Power in alcuni settori e proroga dei documenti d’identità scaduti durante la pandemia, ora validi fino a settembre.

Non avrebbe trovato spazio, invece, la norma sulle concessioni delle spiagge, mentre nella bozza sono restati in sospeso alcuni temi, come il nuovo stop alle cartelle esattoriali congelate fino al 30 aprile.

Il termine per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali è prorogato al 31 maggio 2021. Le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in ambito penitenziario sono prorogate dal 30 aprile al 31 luglio, ovvero fino alla nuova scadenza prevista per lo stato di emergenza.