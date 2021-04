Varato il disegno di legge Omnibus

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin, ha approvato il disegno di legge 130 Omnibus. Il provvedimento, composto da quasi 200 articoli suddivisi in 12 Capi, ha trovato il voto favorevole della Maggioranza (24 i sì) e quello contrario delle Opposizioni (16 no) con le astensioni del civico Tiziano Centis e di Walter Zalukar (Gruppo Misto).

Gli ultimi articoli ad essere approvati (dal 31 al 43) sono stati quelli di pertinenza dell'assessore Pierpaolo Roberti relativi al Capo IV, contenente disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero e funzione pubblica.

Promosse le istanze che hanno visto primi firmatari Stefano Turchet (Lega, affiancato dal collega Antonio Calligaris, dalla forzista Mara Piccin e da Alessandro Basso di FdI) e Giampaolo Bidoli (Patto, anche in questo caso con la sigla di Calligaris, più quelle aggiunte da Basso e Piccin) per disciplinare i criteri per l'attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie alle due costituende Comunità della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti friulane, nonché per la regolazione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Uti. Compreso il differimento dei termini per l'approvazione degli statuti delle due Comunità da parte dei Comuni e delle rispettive conferenze dei sindaci.

L'Assemblea legislativa ha promosso anche la doppia proposta di Mauro Di Bert (Progetto Fvg/Ar), insieme a Mauro Bordin (con tutto il Gruppo della Lega) e Claudio Giacomelli (FdI), seguiti poi da Piccin, legata all'organo di revisione economico-finanziario degli Enti locali. L'obiettivo era quello di offrire maggiori probabilità a chi non è mai stato estratto per ricoprire il ruolo e anche di consentire che il revisore, dopo il primo triennio, possa manifestare la disponibilità a rimanere con conseguente sorteggio con altri due candidati. Sintesi tra tutte le esigenze e le aspettative, apprezzata anche da Sergio Bolzonello (Pd).

In materia di scuola e sicurezza, inoltre, disco rosso per due emendamenti di Honsell e Diego Moretti (Pd, insieme a Franco Iacop e Roberto Cosolini), entrambi favorevoli all'utilizzo volto ad altre finalità dei fondi per la videosorveglianza. Accolte anche le misure urgenti di ispirazione giuntale per i contributi deputati alla valorizzazione e alla promozione di sagre, feste locali e fiere tradizionali rimaste bloccate dall'emergenza, attraverso un benefit a vantaggio di Enti privati, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, Pro Loco e parrocchie per coprire le spese e le perdite.

Ritirato con la promessa di riproporlo in sede di Assestamento l'auspico di Bolzonello per un aiuto a favore del servizio mensa del centro culturale Casa A. Zanussi di Pordenone. Stralciato e pronto per la II Commissione anche l'emendamento di Igor Gabrovec (Ssk) per soddisfare le aree agricole non incluse nel Comprensorio montano del Carso.

Tre ritiri, infine, anche da parte di Zalukar che aveva perorato la causa dei Vigili del fuoco. Imitato dal capogruppo dem Moretti che, raccogliendo altresì la conferma di un impegno tematico da parte di Roberti, riporterà anche lui in Assestamento l'idea di stabilizzare le 18 persone assunte a tempo determinato che si stanno occupando della programmazione comunitaria 2014-20, valorizzando in questo modo le professionalità e le competenze acquisite.

La quattro giorni che ha impegnato il Cr Fvg si è chiusa con la valutazione da parte della Giunta di 59 ordini del giorno complessivi: 37 accettati, 17 quelli passati con modifiche, 4 le bocciature (Centis, la pentastellata Ilaria Dal Zovo, Furio Honsell di Open Sinistra Fvg e Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia) e 1 respinto ancora a Honsell che ne aveva chiesto il voto nonostante la precedente richiesta di ritiro da parte dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti. La 6 mozioni in programma sono state invece rinviate alle prossime sedute del Cr Fvg.

ECCO COSA CAMBIA, SETTORE PER SETTORE

Quasi 200 articoli che spaziano dall'ambiente alle finanze alla sanità. Ecco le principali novità introdotte dal disegno di legge 130, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale dopo quattro giorni di dibattito.

FINANZE - L'Aula ha autorizzato la cessione delle quote della Regione - attualmente pari al 47 per cento - in Banca Mediocredito. "E' una banca che non ha sportelli, non fa raccolta, non riesce a stare in piedi e non è mai stata neppure a saldo zero", ha detto in aula l'assessore Barbara Zilli.

AGRICOLTURA/FORESTE - Disciplinate le funzioni del Corpo forestale regionale, "organismo tecnico con possibili funzioni di polizia e non viceversa", come ha sottolineato l'assessore Stefano Zannier, che ha annunciato una futura legge organica in materia. Novità anche nella raccolta funghi: chi se ne occupa per fini scientifici e didattici godrà di un più agevole accesso con i mezzi a motore. Via libera anche alla riperimetrazione della Riserva naturale delle Valli Grotari e Vulcan.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE/TURISMO - Le Camere di commercio vengono autorizzate a gestire le misure di aiuto a progetti di sviluppo sostenibile. Ok anche ad uffici speciali di PromoTurismo e alla salvaguardia dei premi legati all'assunzione di personale a tempo indeterminato per le imprese che oggi non riescono a stabilizzare.

AUTONOMIE LOCALI - Via libera al rinvio delle elezioni amministrative in autunno, con la votazione prevista su due giornate (domenica e lunedì) e una serie di deroghe sulla raccolta delle firme dettate dall'emergenza sanitaria.

LAVORO/ISTRUZIONE - Modificata la previsione dei 5 anni di residenza continuativa sul territorio regionale per la concessione di incentivi regionali alle assunzioni e alle stabilizzazioni di persone in condizione di svantaggio occupazionale, dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale: il regolamento rimodulato terrà conto del periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale in regione.

DEMANIO/PATRIMONIO - Definiti nuovi ruoli e compiti della Centrale unica di committenza. Istituita la possibilità di delega a Promotour sulle concessioni demaniali marittime, d'intesa con i Comuni interessati.

INFRASTRUTTURE/TERRITORIO - Alcuni articoli in materia urbanistica prevedono un dialogo con la Soprintendenza prima della definizione dei Piani "per poi poter procedere con maggiori certezze", ha spiegato l'assessore Graziano Pizzimenti. Ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia, che potrà includere anche incrementi di volumetria se vengono promossi interventi di rigenerazione urbana. Molto contestata dalle Opposizioni - che hanno parlato di intervento su misura su Trieste - una norma che allarga alle categorie alimentari una particolare tipologia di autorizzazione urbanistica nei centri cittadini. L'Aula ha bocciato la richiesta di un contributo straordinario da 4 milioni al Comune di Udine sull'ex Dormisch e di 1 milione e mezzo all'Autorità di sistema portuale per la sistemazione dell'Ausonia di Trieste.

AMBIENTE/ENERGIA - Sono stati stralciati alcuni degli articoli che avevano fatto più discutere in Commissione, quelli relativi alla composizione del Cda dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir) e alla remunerazione dei suoi componenti. Rinviato anche l'articolo sulle autorizzazioni di infrastrutture energetiche, legato al proliferare dei parchi fotovoltaici: se ne riparlerà in Commissione. Accolta la richiesta del Pd di concedere ai Comuni un parere (non vincolante) sull'insediamento di attività estrattive. Estesi infine gli incrementi dei contributi per l'acquisto di carburante anche ai residenti nei comuni vicini ai confini di Stato.

CULTURA - Il progetto Gorizia capitale della cultura 2025 potrà avvalersi di un finanziamento di 200mila euro, destinato al Gect. L'assessore Tiziana Gibelli ha annunciato una "legge snella" in vista dell'evento.

PROTEZIONE CIVILE - Il complesso industriale ex Weissenfels sarà messo in sicurezza con un intervento diretto della Protezione Civile: approvato lo stanziamento di tre milioni.

SALUTE - Proroga fino a sei mesi dell'accreditamento concesso alle strutture sanitarie private, a causa dell'emergenza sanitaria che rende difficili i sopralluoghi. Stralciata la richiesta del Pd di rendere effettivo il diritto dei cittadini non cattolici alla sepoltura secondo i dettami della propria religione, con il vicegovernatore Riccardo Riccardi che si è preso l'impegno di trovare soluzioni in tale direzione.