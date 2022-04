Varato il piano di assunzioni per Insiel

Con l'approvazione del Piano del fabbisogno di risorse umane per l'anno 2022 di Insiel spa, la società in house della Regione andrà a potenziare il proprio organico con quei tecnici che andranno a compensare gli 86 dipendenti andati in quiescenza. Si tratta di figure fondamentali in questa fase di transizione digitale. Lo annuncia oggi l'assessore ai Servizi generali e sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia dopo il voto favorevole da parte della Giunta regionale di una apposita delibera.

Secondo l'assessore siamo di fronte all'assunzione di personale necessario in numerosi settori di competenza regionale. La novità è data dal fatto che queste figure professionali, dotate di specifiche competenze tecniche, sono state richieste espressamente dalle diverse Direzioni della Regione coinvolte. Direzioni che hanno già espresso parere favorevole al documento proposto da Insiel.

I tecnici saranno assunti a seguito di una procedura di selezione per laureati e/o diplomati già in possesso, preferibilmente, di una esperienza lavorativa di almeno 24 mesi.

L'assessore sottolinea che con questa delibera Insiel è autorizzata a derogare ai profili professionali indicati nel Piano del fabbisogno per valorizzare lo sviluppo interno delle risorse umane, qualora nel corso del 2022 e a seguito di procedure di "job rotation" interna la società individui nuove professionalità necessarie, nel rispetto del tetto massimo di assunzioni e della spesa complessiva fissati nel documento che ha ottenuto oggi il via libera dalla Giunta regionale.