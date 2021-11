Variazione di bilancio a Ronchi, oltre 87mila euro alle associazioni

La Giunta comunale di Ronchi dei Legionari ha deliberato una serie di variazioni urgenti al bilancio di previsione 2021.

Variazioni che hanno un ammontare di 124.100 euro. Una delle più rilevanti e sicuramente molto attesa riguarda i contributi ordinari alle varie associazioni culturali, ricreative, sportive ed assistenziali per un totale di 87.800 euro.

“Una cifra importante – hanno detto il sindaco, Livio Vecchiet e l'assessore alle finanze, Paola Conte – che abbiamo deciso giustamente di stanziare perchè le stesse possano far fronte con urgenza ad alcune spese sostenute e da sostenere a seguito del persistere dell'emergenza sanitaria. Nei prossimi giorni provvederemo a ripartire i contributi ai vari sodalizi cittadini”.

Un patrimonio variegato ed importante. E' quello delle ben 68 associazioni che, a Ronchi dei Legionari, hanno trovato posto nell'ultimo aggiornamento dell'albo del non profit, voluto già nel 2008 dall'amministrazione comunale proprio per regolamentare il rapporto con i tanti sodalizi e realizzare quella rete che permette alla cittadina, tra le altre cose, di realizzare eventi a livello internazionale. Sport, musica, associazionismo cattolico, ricerca storica, zoofilia, speleologia. E non solo.

Nel 2020 l'amministrazione comunale aveva destinato 75mila euro di contributi ordinari, somma che era finita nelle casse delle associazioni cittadine, ma anche, come è ormai tradizione, anche ad alcune realtà importanti come l'associazione Via di Natale, che opera al centro di riferimento oncologico di Aviano.Un' altra variazione significativa per un totale di 20mila euro riguarda la spesa per la sistemazione ed il potenziamento delle luminarie natalizie che, nelle prossime settimane, saranno sistemate lungo molte vie della cittadina e non solo nel centro. Renderanno più calda l'atmosfera, anche in vista della ripresa del “Giardino di Natale”. L'ottava edizione prenderà il via il 27 novembre per concludersi il 9 gennaio 2022 e si svilupperà per tutto questo tempo nella bella e storica location del giardino Excelsior in via Roma.