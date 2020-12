Varmo, 'terremoto' nella Protezione civile

"C’è stato un 'terremoto' che ha minato le fondamenta della nuova sede della Protezione Civile", denuncia la capogruppo della lista di minoranza Varmo Radici e Futuro Antonella Iacuzzi. "C’è un dispiacere enorme per le dimissioni di 16 volontari (tra loro tre capisquadra su quattro, oltre allo storico coordinatore Walter Tomelj) in poco più di un mese poiché si tratta di persone che, per molti anni, sono state in prima linea, durante alluvioni e altre calamità, e nel periodo del lockdown hanno dato un supporto quotidiano e costante, per mesi, per correre in soccorso ai varmesi, e meritano grande rispetto".

"Sono persone operative, che in questi anni hanno dedicato il loro tempo libero, e non solo, a supporto della popolazione nei momenti di difficoltà, con un impegno del tutto gratuito. Attualmente i volontari sono 17, contando l’ex sindaco Michelin che svolge un ruolo ad honorem, e l’ingresso dell’attuale sindaco Prampero, dell’assessore alla Protezione Civile Gabriele Tonizzo, del consigliere di maggioranza Alessandro Marcatto e di un unico cittadino che si è avvicinato nel mentre di questa diaspora", prosegue Iacuzzi.

"Pare evidente che ci siano state fin dall’inizio serie difficoltà di relazione con la nuova amministrazione comunale che ha imposto dall’alto il nuovo coordinatore Tonizzo, senza alcuna esperienza recente in materia, e progressivamente i rapporti si siano fatti sempre più tesi, con un’amministrazione sorda nei confronti dei volontari, fino al risultato della grave crisi di questi giorni".

"Ricorda un po’ la situazione del bimbo che dice 'il pallone è mio e ci gioco solo io'; peccato che gli altri 'giocatori' erano a servizio dei cittadini che, impotenti, hanno assistito alla fine di una brutta partita. Il boccone è ancor più amaro da mandar giù pensando all’investimento della Regione che ha stanziato ben 300mila euro per la realizzazione della nuova sede di Protezione Civile che sta sorgendo in questi giorni. E' del tutto evidente che le 16 dimissioni siano un fallimento dell’assessore Tonizzo, che non ha saputo tenere unito il gruppo di Protezione Civile. Pertanto con l’interpellanza di data 23 dicembre i consiglieri comunali del gruppo consiliare Varmo Radici e Futuro hanno chiesto chiarimenti al Sindaco e le dimissioni da assessore di Gabriele Tonizzo", conclude Iacuzzi.