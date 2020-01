Sembra un’assurda casualità che proprio all'inizio del 2020 abbiano cominciato a soffiare i ‘venti’ di guerra. Una coincidenza lessicale che farà felici complottisti e dietrologi di ogni latitudine. Illazioni a parte, si è trattato di un avvio d’anno più che burrascoso, con la crescente tensione in due punti sempre molto caldi dello scacchiere internazionale: la Libia e l’Iraq-Iran con il coinvolgimento di Usa, Russia e Turchia.

“La situazione è molto complessa e può cambiare di ora in ora su entrambi i fronti – commenta Arduino Paniccia, presidente della Scuola di competizione economica internazionale di Venezia (Asce) ed esperto di geopolitica -. Dobbiamo però partire da un presupposto: questi problemi non nascono oggi, ma sono il risultato di processi in atto da anni che nessun Paese, nemmeno gli Usa, sta risolvendo”.



Il rischio di guerra globale è concreto?

“Direi di no, nessuno ha l’interesse a far scoppiare la Terza guerra mondiale. Invece queste tensioni sono funzionali ad alcuni Paesi, come la Russia, cui interessa tenere alto il prezzo del petrolio e pesare ancora di più a livello internazionale, e ovviamente gli Usa, sia in funzione elettorale per il presidente Trump, sia per mettere uno stop alla cosiddetta ‘fascia sciita’ (dall’Iraq al Libano) pericolosa per Israele”.



Quali sono i ruoli di Unione Europea ed Italia?

“Molto marginali, purtroppo, anche se ci si potrebbe muovere più attivamente. Invece sia Ue che Italia sono immobili. In questo momento la parola è alle armi e non alla diplomazia e bisogna considerare l’eventualità di ‘sporcarsi le mani’ intervenendo in quelle zone. Il fallimento del vertice sulla Libia a Roma ne è la conferma”.



A quali rischi è esposto il nostro Paese?

“Sicuramente dovremmo aumentare l’allerta dell’intelligence, che finora ha svolto un ottimo lavoro di prevenzione del terrorismo. Dovremmo difendere anche l’Eni, che in Libia rischia davvero molto, e le regioni del Nordest, importantissime sia dal punto di vista economico che strategico. I nostri soldati già dislocati nei vari punti caldi sono preparatissimi e ci pensano da soli a proteggersi. Il rischio vero è che i fronti caldi e l’immobilismo italiano ed europeo facciano ristagnare ancor più gli investimenti stranieri. Basti vedere che l’operazione ‘Via della seta’, che sarebbe un’ottima occasione di rilancio economico, al momento è in stand by”.



Come commenta la polemica sull’incremento delle bombe atomiche nella base Usaf di Aviano?

“Meglio che le bombe siano in territorio Nato che nella Turchia di Erdogan”.