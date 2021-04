Verso il nuovo decreto Covid, le regole fino al 31 luglio

Continua il lavoro sul nuovo decreto Covid, che definirà regole e road map delle riaperture dal 26 aprile al 31 luglio. Il testo, dopo il confronto serrato con le Regioni, è approdato in Consiglio dei Ministri per limare gli ultimi dettagli.

Da lunedì, in base ai dati (che, lo ricordiamo, saranno valutati venerdì 23) la maggior parte dell'Italia tornerà in zona gialla, fascia di rischio che, quasi sicuramente, interesserà anche il Fvg. “Rispetto ai numeri che vedo quotidianamente – ha detto il governatore Massimiliano Fedriga – ipotizzo già dalla prossima settimana il passaggio di colore”.

Risolto uno dei nodi principali, quello della scuola, che ripartirà – alle superiori – con una presenza di almeno il 60% degli studenti, ma con un’attenzione particolare per gli allievi della quinta, il dibattito delle ultime ore si è concentrato su due temi divisivi, quello del coprifuoco e quello del pass per gli spostamenti.

Sul primo, “la Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l'ampliamento di un'ora, fino alle 23, per permettere alle attività, nei limiti delle regole, di avere un minimo di respiro", ha ribadito Fedriga. Da lunedì, lo ricordiamo, la ristorazione ripartirà anche a cena, ma solo all’aperto. "E’ una forte limitazione, che spero nelle prossime settimane possa essere superata. Riaprire i locali al chiuso prima dell’1 giugno è la nostra proposta, poi non decidono le Regioni ma il Governo. Stiamo cercando di porci in modo costruttivo".

I governatori chiedono anche la riapertura del settori wedding e l'avvio anticipato, rispetto a quanto disposto in bozza, dei mercati, l'uniformazione delle date di riapertura degli spettacoli e degli eventi sportivi all'aperto.

Nel frattempo, oggi la Conferenza delle Regioni ha aggiornato le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (qui la bozza), inserendo le previsioni e i protocolli che riguarderanno le attività turistiche, i congressi e i grandi eventi fieristici. Il testo che aggiorna e integra il documento approvato il 15 aprile scorso è stato trasmesso ai ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Fedriga auspica che "qualora la situazione epidemiologica lo consenta e nel rispetto di tutte le regole di prevenzione, anche i settori previsti in questo aggiornamento delle Linee Guida possano gradualmente riprendere le loro attività e vedersi così garantiti i necessari margini di programmazione".

Braccio di ferro anche sulla questione del ‘green pass’. “Il Governo sta pensando alla certificazione, con i tre criteri (tampone negativo, guarigione o vaccinazione), ma servono regole nazionali, non regionali. Sarà una rivoluzione, un cambio di passo", ha detto Gelmini.

Nel frattempo, prosegue la serie di confronti tra Governo e Regioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi, gli incontri alla presenza dei ministri Speranza, Orlando, Stefani, Garavaglia e Franceschini in Conferenza Unificata. "Abbiamo apprezzato gli interventi dei ministri che hanno chiarito le linee, le prospettive e le risorse complessive con cui i vari dicasteri stanno costruendo il Recovery plan italiano, ma ora occorre porre le basi su cui costruire la programmazione con i territori", ha detto Fedriga.

"Abbiamo avuto assicurazione da parte dei ministri che, sulla scorta degli indirizzi illustrati in questi giorni, si possano presto attivare tavoli tematici per verificare nel dettaglio i diversi progetti e soprattutto la loro declinazione sui territori".