Verso il nuovo Dpcm, stretta su locali, palestre e cinema

Sono ore di fibrillazione per il Governo, che sta discutendo la nuove misure restrittive da inserire nel Dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare (e illustrare) nella giornata di domani e che entrerà in vigore da lunedì 26 ottobre.

Nel pomeriggio, è iniziata a circolare una bozza delle disposizioni che, come tale, potrebbe essere ancora soggetta a modifiche, visto che continua il confronto dell'Esecutivo al suo interno, ma anche con le Regioni e i Comuni.

Palazzo Chigi non vuole parlare di lockdown, ma nel documento è prevista una stretta su molte attività. Al momento, l'indicazione sarebbe quella di una chiusura dei locali domenica e festivi e dalle 18 alle 5 del mattino, con possibilità di lavorare per asporto fino alle 24, con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria; divieto di consumazione, invece, sul posto o nelle adiacenze del locale.

Secondo quanto prevede il testo, che, lo ricordiamo, è in via di definizione, sarebbe fortemente raccomandato non spostarsi in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

Stretta anche per sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò. Previsto anche uno stop per teatri e cinema. Secondo quanto si apprende, ci sarebbe anche una fermata per le attività di palestre, piscine e sale giochi sulla quale, però, al momento il parere non sembra unanime.

Per la scuola, materne, elementari e medie dovrebbero continuare in presenza, mentre per le superiori si dovrebbe attivare la didattica integrata almento per il 75% delle attività su tutto il territorio nazionale, uniformando le disposizioni regionali. In Fvg, al momento, l'ultima ordinanza del Fvg indicava al 50% la quota raccomandata di lezioni a distanza.

"Il Governo metta in campo tutte le misure necessarie per tutelare la salute pubblica, ma che risultino anche economicamente e socialmente sostenibili". E' questo il contenuto dell'appello lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, all'Esecutivo nazionale, in vista dell'approvazione di un nuovo Dpcm recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"Sono consapevole che si tratti di un equilibrio difficile da trovare - chiarisce Fedriga - ma è altrettanto inoppugnabile che, qualora non si raggiungesse l'obiettivo, il rischio di abbinare, all'emergenza sanitaria, una profonda crisi sociale sarebbe elevatissimo".

"Se la bozza del nuovo Dpcm non subirà dei profondi cambiamenti, spariranno migliaia di attività economiche. In questo momento serve equilibrio per la doverosa tutela della salute, ma anche per la doverosa tutela del lavoro. In questo momento serve buon senso", aggiunge poi, in un tweet in serata, il governatore Fedriga.

"I numeri di oggi ci dicono che il tempo è scaduto e bisogna prendere decisioni per fermare la risalita del contagio. Subito, prima che i danni siano irreparabili. È auspicabile che stavolta non ci sia la corsa di Fedriga a dire 'siamo arrivati prima' perché forse siamo arrivati dopo. Non staremo a ricordare le polemiche estive sulle discoteche o altri ritardi, perché noi crediamo da sempre che 'serve il senso di comunità' e che 'bisogna difendersi a vicenda e remare tutti nella stessa direzione", è il commento del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla luce dei dati che in regione segnano il quarto picco consecutivo.